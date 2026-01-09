السكة الحديد تقرر امتداد مسير قطار من الإسكندرية إلى سوهاج بدءا من الغد

تسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم الإستفادة من طاقة أسطول الوحدات المتحركة.

وقررت الهيئة اعتبارا من غدا السبت امتداد مسير قطار ٩٢٦ ثانية فاخرة من الاسكندرية حتى سوهاج ليصل الساعة ١٣:٣٥، على ان يعود من سوهاج بقطار ٩٢٩ الساعة ١٥:٣٠ لينتهى بالقاهرة ، ويترتب على ذلك تعديل مسير قطارى ٨١و٧٢٣ (طبقا للجداول المرفقة ).

وفي هذا الاطار تؤكد الهيئة حرصها علي التطوير المستمر للخدمات المقدمة على نحو يعزز من كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور، وتنفيذ خطة متكاملة لتحديث البنية الاساسية واسطول الوحدات المتحركة، ونظم الاشارات واجراءات السلامة علي السكة وتعزيز منظومات الصيانة والتأمين الفني والخدمات المقدمة داخل القطارات والمحطات وتبني حلول تقنية لتنويع إجراءات حجز تذاكر السفر ، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة لمختلف فئات الجمهور.