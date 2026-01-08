أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية ) عبر الموقع الرسمي للهيئة علي شبكة الأنترنت اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 8 / 1 / 2026، وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر، وتوفير وسائل حجز متعددة تواكب التحول الرقمي وتلبي احتياجات الركاب بمختلف فئاتهم.



وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة ، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والراحة، كما تناشد السادة جمهور الركاب الالتزام بقواعد الحجز والسفر، متمنية لهم رحلة سعيدة ومميزة.

طريقة حجز تذاكر الدرجة الثالثة عبر موقع وتطبيق هيئة السكة الحديد

1. قم بزيارة الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة .https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

2. أو قم بتحميل تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways، عبر متاجر التطبيقات جوجل بلاي أو آب ستور.

3. قم بإنشاء حساب خاص بك من خلال إدخال التفاصيل الخاصة بك.

4. قم بالدفع على الموقع الالكتروني و تطبيق الهاتف المحمول عن طريق ببطاقات الدفع الإلكترونية.