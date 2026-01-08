رسمياً.. «السكة الحديد» تتيح حجز تذاكر الدرجة الثالثة "تهوية ديناميكية" إلكترونياً

في إطار خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على جمهور الركاب وتطوير منظومة حجز التذاكر، تعلن الهيئة أنه اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 8 / 1 / 2026 تم إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية ) عبر الموقع الرسمي للهيئة علي شبكة الانترنت وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر، وتوفير وسائل حجز متعددة تواكب التحول الرقمي وتُلبي احتياجات الركاب بمختلف فئاتهم.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة ، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والراحة، كما تناشد السادة جمهور الركاب الالتزام بقواعد الحجز والسفر، متمنية لهم رحلة سعيدة ومميزة.