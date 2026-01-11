قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يفتتح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار
إبراهيم عبد الجواد: سعيد لحسام حسن بعد التألق أمام كوت ديفوار
جولة لمحافظ البنك المركزي ووزير الزراعة بنصر النوبة لمتابعة مشروعات القصب الذكي الممولة حكوميًا
بعد استغاثة عمرو أديب.. ظهور ابنة شيرين عبد الوهاب أقوى رد على حالة والدتها الصحية
11 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات فبراير بالزيادة الجديدة
خطوة بخطوة.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة| فيديو
العد التنازلي يبدأ.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا
عمرو الليثي: الصبر نهايته جبر وثقتك بالله تمنحك الطمأنينة
مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الجيش الأردني يضرب أوكار داعش في سوريا ضمن عمليات منسقة لمحاربة الإرهاب
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر
انتخابات المهندسين 2026.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
تحقيقات وملفات

خطباء مكافأة سوهاج يوجهون رسالة عاجلة لوزير الأوقاف.. ما السبب؟

صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

رغم أنهم يقفون أسبوعيًا على منابر المساجد، يحملون رسالة الوسطية ويواجهون الفكر المتطرف، يعيش خطباء المكافأة بمحافظة سوهاج واقعًا معيشيًا صعبًا دفعهم إلى توجيه استغاثة عاجلة إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مطالبين فيها بإعادة النظر في أوضاعهم الوظيفية والمالية.

الخطباء، وهم من غير المعينين على درجات مالية ثابتة ويعملون بنظام المكافأة، أكدوا أنهم يؤدون مهامهم الدعوية تحت إشراف وزارة الأوقاف منذ سنوات طويلة، تجاوزت لدى بعضهم أربع سنوات، فيما أمضى آخرون عقودًا كاملة في خدمة الدعوة، بعد حصولهم على مؤهلات أزهرية واجتيازهم الاختبارات الرسمية والالتزام بضوابط الخطاب الديني المعتدل.

ماذا حدث؟

وأوضح خطباء المكافأة أن المقابل المادي الذي يحصلون عليه لا يتجاوز 920 جنيهًا شهريًا، وهو ما لا يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولا يكفل الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة، الأمر الذي وضعهم تحت ضغوط اقتصادية قاسية.

وطالب الخطباء بإنصافهم وظيفيًا من خلال تثبيتهم على درجات مالية مناسبة، أسوة بزملائهم في قطاعات حكومية أخرى، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم، مؤكدين أن الاستقرار الوظيفي سيمكّنهم من التفرغ الكامل للدعوة، وتعميق تحصيلهم العلمي، والقيام بدورهم الحقيقي في بناء الوعي المجتمعي.

وأشاروا إلى أن تحسين أوضاعهم المعيشية سينعكس بشكل مباشر على أداء رسالة وزارة الأوقاف، ويمكنهم من مواجهة التحديات الفكرية والتصدي للأفكار المتطرفة، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي الذي يحمي المجتمع ويحصّن العقول.

استغاثة 

واختتم خطباء المكافأة بسوهاج استغاثتهم بالتأكيد على أنهم يحملون مؤهلات عليا ورسالة وطنية ودينية سامية، معربين عن أملهم في استجابة عاجلة تُعيد لهم الاعتبار وتوفر لهم حياة كريمة واستقرارًا يليق بمكانة المنبر ورسالة الدعوة.

