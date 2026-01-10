قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
تنبيه من تعليم سوهاج يثير قلق أولياء الأمور على «فيسبوك»

منشور إدارة سوهاج التعليمية عبر فيسبوك
منشور إدارة سوهاج التعليمية عبر فيسبوك
سوهاج _ أنغام الجنايني

أثار منشور نشرته إدارة سوهاج التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حالة من القلق والجدل بين أولياء أمور طلاب مدارس الإدارة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك عقب توجيه تنبيه مشدد بضرورة التزام أولياء الأمور باستلام أبنائهم فور انتهاء الوقت المحدد للامتحانات.

ماذا حدث؟

وجاء نص التنبيه الذي نشرته الإدارة التعليمية كالتالي:

"يتم التنبيه مشددًا على جميع أولياء أمور طلاب مدارس الإدارة بمختلف مراحلها التعليمية بالذهاب لاستلام أبنائهم الطلاب عقب انتهاء الوقت المحدد طبقًا لجدول الامتحانات المعد من قبل المديرية، حفاظًا على أمن وسلامة أبنائهم وعدم التأخر عن استلامهم لأي سبب من الأسباب".

وبمجرد نشر التنبيه، تفاعل عدد كبير من أولياء الأمور عبر التعليقات، معبرين عن قلقهم وتساؤلاتهم حول أسباب هذا التحذير المفاجئ، خاصة في ظل عدم توضيح ملابسات أو دوافع محددة وراءه.

وجاءت بعض التعليقات متسائلة:" خير إن شاء الله.. هل يوجد شيء؟ الرجاء التوضيح حتى لا يثار القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور"، بينما كتب آخرون:" برجاء التوضيح لأهمية الأمر".

وفي تعليق مطول، انتقد أحد أولياء الأمور صيغة التنبيه، معتبرًا أنها ساهمت في إثارة القلق أكثر من الطمأنينة، قائلاً إن الإدارة كان من الأولى بها توضيح أسباب التنبيه بشكل مباشر، سواء كان ذلك خوفًا من حركة السيارات أمام المدارس، أو حرصًا على سلامة الطلاب أثناء خروجهم، أو حتى تجنب أي مشكلات أو حالات عنف قد تحدث في محيط المدارس خلال فترة الامتحانات.

وأضاف أن غياب التوضيح قد يفتح الباب أمام الشائعات والتأويلات، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك بين الطلاب وأسرهم بدلًا من تحقيق الهدف المنشود من التنبيه، مطالبًا الإدارة التعليمية بتقديم توضيح رسمي يحدد أسباب هذا الإجراء لطمأنة أولياء الأمور.

ولا تزال حالة الجدل قائمة في انتظار رد أو توضيح من إدارة سوهاج التعليمية يفسر ملابسات التنبيه، ويؤكد على الإجراءات المتبعة لضمان أمن وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، دون إثارة مخاوف غير مبررة لدى الأسر.

بالصور

أنواع من الفواكه ترفع سكر الدم

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
