الجزائر تحتضن الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية

بإشراف مباشر من وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية الدكتورة مليكة بن دودة، وتنسيقًا بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” والديوان الوطني الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، انطلقت اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 بأحد الفنادق بالعاصمة الجزائرية، أعمال الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية.

وألقت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، كلمة أعلنت خلالها الافتتاح الرسمي لأعمال الاجتماع، بحضور ممثّل السيد وزير الاتصال، والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سمير ثعالبـي، والمنسّقة الرئيسية لشؤون تطوير حق المؤلف بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومدير المكتب الخارجي للمنظمة بالجزائر محمد السالك أحمد عثمان، ورؤساء مكاتب حق المؤلف في المنطقة العربية.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أنّ التحوّلات الراهنة تفرض على الدول العربية التفكير في بناء آليات حماية أكثر فعالية للمُبدعين، مشيرة إلى أن الجزائر أولت أهمية قصوى لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال تسهيلات الإيداع الرقمي الحديث، إضافة إلى المشاريع الوطنية المتعددة التي أُطلقت لإدارة الحقوق الجماعية.

وفي هذا السياق، قالت الوزيرة، في رسالة موجّهة إلى الدول العربية: «إن الاستثمار الحقيقي في المُبدع العربي هو الاستثمار في إنسان هذا الوطن، في معرفته، وفي قدرته على بناء اقتصاد ثقافيّ قويّ ومؤثر. ولا يمكن لأي نهضة عربية حديثة أن تتحقق دون حماية حقوق المُبدعين وصَون نسيجهم الثقافي المُشترك».

ويُشار إلى أن الاجتماع سيتواصل حتى 27 نوفمبر 2025، حيث ستعرض الدول المشاركة وهي 19 دولة من مجموع الدول العربية، الوضع في المنطقة العربية فيما يخص حق المؤلف والحقوق المجاورة والصناعات الإبداعية، كما سيناقش موضوعات هامة تتمحور أهمها حول استراتيجيات الاستفادة من النظام الإيكولوجي لحقوق المؤلف في ظل التطور الرقمي العالمي الراهن لازدهار الصناعات الإبداعيّة في الوطن العربي.