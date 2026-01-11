وزير العمل يكشف تفاصيل هامة عن الوظائف المتاحة في مشروع محطة الضبعة النووية

أكد محمد جبران، وزير العمل، بدء اختبارات المتقدمين على المهن المطلوبة للعمل بمشروع الضبعة النووية، مشيرا إلى أن الشركة الروسية ترغب في وجود 4 ألاف عامل، على حسب الإحتياجات الوظيفية.

وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الشركة ترغب في إحتياجات وظيفية، منها محامين وحجار ونجار شدات معدنية، بشرط الإقامة في المشروع، ويتم عمل إختبارات للمتقدمين في محافظة قنا بالصعيد.



وتابع وزير العمل، أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا ملائمًا، ومواصلات داخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة.