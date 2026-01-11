قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا.. مفاجآت وكواليس بعد الفوز على كوت ديفوار
الاحتلال يعتقل صحفيا أثناء تغطية الأحداث جنوب الضفة الغربية
من فرحها للكفن.. القصة الكاملة لوفاة عروس الغربية بعد اختناقها بالغاز في كفر الزيات
القارئ البريطاني بعد تقبيل رأس القلاجي: أنا جنبه أروح فين.. ولجنة التحكيم: أداؤك يليق بالكبار
بورسعيد تسجل إنجازا طبيا عالميا بتقنية مصرية مبتكرة لعلاج مرض نادر دون جراحة..تفاصيل
وزير التعليم: نسعى للوصول إلى 500 مدرسة يابانية خلال 5 سنوات
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه
صخور من فجر الزمن تكشف لغز نشأة القمر | إيه الحكاية
تصاعد التوترات يرفع أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة براتب يصل إلى 35 الف جنيه

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن بدء اختبارات المتقدمين على المهن المطلوبة للعمل بمشروع الضبعة النووية، وذلك بمقر وزارة العمل بمدينة نصر، بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بالمشروع، في إطار توجه الدولة نحو ربط التدريب بالتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى..وأكد الوزير أن التواجد للتقديم وإجراء الاختبارات بدأ من اليوم  الأحد الموافق 11 يناير 2026 ولمدة 5 أيام حتى 15 يناير 2026، بمقر وزارة العمل الكائن 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، داعيًا الشباب من أصحاب الكفاءات الفنية إلى اغتنام هذه الفرص.

وأوضح بيان رسمي أن المهن المطلوبة تشمل:نجار مسلح – حداد مسلح – فورمجي – فني تركيبات هياكل معدنية – لحام أرجون – لحام كهرباء، وهي من التخصصات الأساسية لتنفيذ الأعمال الفنية بمشروع الضبعة النووية... من جانبها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، بينما تصل إلى 35,000 جنيه للحام أرجون و25,000 جنيه للحام الكهرباء، مع إمكانية زيادة الأجور لأصحاب المهارات والخبرات المتميزة.

وأضافت أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل ثلاث وجبات يوميًا، وسكنًا ملائمًا، ومواصلات داخلية من مقر السكن إلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة..ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص وزارة العمل على دعم الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية وآمنة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية المصرية، والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وبناء مستقبل اقتصادي قوي للدولة المصرية.

