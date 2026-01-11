الداخلية تكشف تفاصيل دهس شخص بسيارة عمدا في بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام سيارة "ملاكى" بأحد الأشخاص، عمدا، في ببني سويف، وفرار قائدها عقب ارتكاب الواقعة، وبرفقته آخر يحمل سلاحا أبيض.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه (مصاب بسحجات متفرقة بالجسم - مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف)، وبسؤاله؛ قرر أنه حال سيره بالشارع محل سكنه، اصطدمت به سيارة عمدا، ولاذ قائدها بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ومرافقه “ميكانيكي” (نجل شقيقه) مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزة الثاني (سلاح أبيض "الظاهر بمقطع الفيديو").

وبمواجهتهما؛ اعترفا بالاصطدام عمداً بالمجني عليه؛ اعتراضاً على قيام شقيقه بالتعدي على خال قائد السيارة، مما أدى إلى وفاته (مازال قيد الحبس لتنفيذ الحكم الصادر في القضية المشار إليها) لخلافات حول الميراث.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومرافقه.



