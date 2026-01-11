طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

كشف دفاع المجني عليه عريس المرج على يد زوجته إثر خلافات أسرية، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، قبل الاحتفال بالكريسماس بيوم واحد عن كما جاء في تقرير الطب الشرعي للمتوفي.



أوضح دفاع المجني عليه، أنه تعرض لـ طعنه نافذة في منتصف الصدر من الناحية اليمنى طولها 15 سم استقرت في الرئة وجرح ثاني في مؤخرة الرأس .

أنا حامل في طفل

وكانت المتهمة بإنهاء حياة زوجها في منطقة المرج، والمعروف إعلاميًا بـ"عريس المرج"، أدلت باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قائلة: "أنا حامل في طفل من زوجي اللي أنا قتلته".



وأضافت المتهمة بقتل زوجها: “كان في خلافات أسرية بيني وبين زوجي المجني عليه، ووقت الجريمة كنت واقفة في المطبخ وحصلت خناقة بينا، وقتها مسكت السكينة وضربته، أنا كنت بدافع عن نفسي ولما لقيت السكينة ضربته بيها وماكنتش قاصدة أقتله”.



تفاصيل القضية

وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة تجديد حبس الزوجة المتهمة بقتل زوجها المعروف إعلاميًا بـ"عريس المرج"، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بقيام سيدة بطعن زوجها بـ"سكين" داخل مسكن الزوجية بمنطقة المرج، إثر خلافات أسرية، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، قبل الاحتفال بالكريسماس بيوم واحد.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض لإصابة قاتلة في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجة التي أقرت بارتكاب الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شقيقة المجني عليه وعدد من شهود العيان، كما أمرت بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.