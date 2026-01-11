تفاصيل محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل شاب بالقاهرة

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بمنطقة الزاوية الحمراء وذلك يوم 15 يناير الجاري.



تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول عاطل به جروح، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر أثناء جلوسهما على مقهى بسبب وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بضرب المجني عليه بسلاح أبيض في يده، مما أسفر عن إصابته بأصبع الإبهام في يده اليمنى أحدثت عاهة مستديمة وعجز نسبته 5%، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.