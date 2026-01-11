عمرو طلعت: الأكاديمية العسكرية تصنع جيل الرواد الرقميون بمهارات حياتية وعملية متكاملة

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التدريب في مبادرة الرواد الرقميون لا يقتصر على الجانب التقني فقط؛ بل يشمل تعليم الشباب مهارات حياتية أساسية مثل العمل ضمن فريق، والتعاون مع ثقافات مختلفة، وإدارة الأولويات، والعمل تحت الضغط، والالتزام بالمواعيد.

الالتزام والانضباط والعمل الجاد

وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشباب يتدربون داخل الأكاديمية العسكرية على الالتزام والانضباط والعمل الجاد، إلى جانب تطوير مهارات لغوية، مثل التحدث باللغة الإنجليزية، ومتابعة الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الوزير أن التدريب العملي يشمل التدريب الميداني في الشركات، مشيرًا إلى توقيع عقود مع 30 شركة عالمية في قطاع الاتصالات لتوفير خبرة عملية للشباب.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على العمل بكفاءة، حيث يتم إجراء اختبارات للمتقدمين قبل التحاقهم بالمبادرة؛ لضمان تناسب مهاراتهم مع البرنامج.

وأشار إلى أن التدريب يشمل أيضًا فرص الدراسة الدولية، حيث يدرس 140 طالبًا حاليًا برامج ماجستير بالتعاون مع جامعات في كندا وماليزيا، مع إشراف أساتذة من وزارة الاتصالات وشركات متخصصة؛ لضمان تكامل المعرفة بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

إقامة شاملة للطلاب

وأكد الوزير أن الأكاديمية العسكرية توفر إقامة شاملة للطلاب والفتيات من كل أنحاء مصر، مع تصميم يوم دراسي متكامل يجمع بين المحاضرات، والتدريب العملي، والمهارات الحياتية واللغوية، ويتم تقييم أداء الطلاب أسبوعيًا كل يوم خميس؛ لمتابعة مستوى تحصيلهم والتزامهم.

تجهيز الشباب لسوق العمل

وشدد عمرو طلعت على أن الهدف من البرنامج هو تجهيز الشباب بشكل متكامل لسوق العمل، مع توفير بيئة تعليمية وآمنة يشعر فيها الأهالي بالاطمئنان على أبنائهم خلال فترة إقامتهم بالأكاديمية العسكرية.