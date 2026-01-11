قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب بتشكيله الجديد سيبدأ مباشرة مهامه اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى أنه يضم نخبة من الكفاءات والقدرات العالية، إلى جانب شخصيات عامة قوية قادرة على تحمل المسئولية الوطنية.


أحمد موسى: يجب الابتعاد عن المجاملات عند تشكيل لجان مجلس النوب

وشدد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد على ضرورة الابتعاد عن المجاملات عند تشكيل لجان المجلس، مطالبًا بالاعتماد على أصحاب الخبرة والسمعة القوية، قائلًا: “اللجان البرلمانية مهامها جسيمة، وليست كعكة يتم تقسيمها، وأحذر من سياسة المحاصصة”.

مستوى السياسة الخارجية

وثمّن الإعلامي أحمد موسى، تعيين وزير الخارجية السابق سامح شكري عضوًا بمجلس النواب، مؤكدًا أنه رجل دولة، قدّم الكثير لمصر على مستوى السياسة الخارجية خلال السنوات الماضية، معلقًا: «تخيلوا سامح شكري داخل مجلس النواب».

كما أشاد بتعيين المستشار هشام بدوي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى تاريخه القضائي الحافل، حيث شغل مناصب بارزة، من بينها رئيس نيابة أمن الدولة العليا، ومحامي عام، ومحامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا.

 

قامة قضائية رفيعة في مجلس النواب

وأوضح موسى أن علاقته بالمستشار هشام بدوي تتجاوز العمل إلى الأخوة، واصفًا إياه بأنه قامة قضائية رفيعة، يتمتع بالكفاءة والقوة واللباقة، وله باع طويل في قضايا الفساد والتجسس، كما تولى منصب مساعد وزير العدل لشئون الفساد، ورئاسة محكمة استئناف القاهرة لمدة 3 سنوات.

وطالب موسى بوجود كتلة معارضة حقيقية داخل البرلمان تعبر عن وجهات نظر مختلفة، مؤكدًا أن الحياة البرلمانية السليمة تقوم على تنوع الآراء، وأن الاختلاف في النهاية؛ يصب في مصلحة الوطن.

كما أشاد بتعيين الدكتور صلاح فوزي عضوًا بمجلس النواب، واصفًا إياه بـ"الفقيه الدستوري الذي يستحق هذا الموقع"؛ لما له من إسهامات كبيرة في شرح القضايا القانونية، ومشاركته في صياغة الدساتير المصرية الأخيرة، إلى جانب الاستعانة به دوليًا في إعداد دساتير عدد من الدول.

مجلس النواب أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى السياسة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

فاروق حسني

متحف فاروق حسني.. فضاء فني حي يحيي الحوار بين الفنان والجمهور

منتخب مصر

فن وإبداع.. تامر أمين يشيد بأداء المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا بعد التأهل للدور قبل النهائي

جنوب لبنان

جيش الاحتلال: هاجمنا عنصرا من حزب الله في بنت جبيل بجنوب لبنان

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد