عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب بتشكيله الجديد سيبدأ مباشرة مهامه اعتبارًا من الغد، مشيرًا إلى أنه يضم نخبة من الكفاءات والقدرات العالية، إلى جانب شخصيات عامة قوية قادرة على تحمل المسئولية الوطنية.



أحمد موسى: يجب الابتعاد عن المجاملات عند تشكيل لجان مجلس النوب

وشدد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد على ضرورة الابتعاد عن المجاملات عند تشكيل لجان المجلس، مطالبًا بالاعتماد على أصحاب الخبرة والسمعة القوية، قائلًا: “اللجان البرلمانية مهامها جسيمة، وليست كعكة يتم تقسيمها، وأحذر من سياسة المحاصصة”.

مستوى السياسة الخارجية

وثمّن الإعلامي أحمد موسى، تعيين وزير الخارجية السابق سامح شكري عضوًا بمجلس النواب، مؤكدًا أنه رجل دولة، قدّم الكثير لمصر على مستوى السياسة الخارجية خلال السنوات الماضية، معلقًا: «تخيلوا سامح شكري داخل مجلس النواب».

كما أشاد بتعيين المستشار هشام بدوي، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى تاريخه القضائي الحافل، حيث شغل مناصب بارزة، من بينها رئيس نيابة أمن الدولة العليا، ومحامي عام، ومحامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا.

قامة قضائية رفيعة في مجلس النواب

وأوضح موسى أن علاقته بالمستشار هشام بدوي تتجاوز العمل إلى الأخوة، واصفًا إياه بأنه قامة قضائية رفيعة، يتمتع بالكفاءة والقوة واللباقة، وله باع طويل في قضايا الفساد والتجسس، كما تولى منصب مساعد وزير العدل لشئون الفساد، ورئاسة محكمة استئناف القاهرة لمدة 3 سنوات.

وطالب موسى بوجود كتلة معارضة حقيقية داخل البرلمان تعبر عن وجهات نظر مختلفة، مؤكدًا أن الحياة البرلمانية السليمة تقوم على تنوع الآراء، وأن الاختلاف في النهاية؛ يصب في مصلحة الوطن.

كما أشاد بتعيين الدكتور صلاح فوزي عضوًا بمجلس النواب، واصفًا إياه بـ"الفقيه الدستوري الذي يستحق هذا الموقع"؛ لما له من إسهامات كبيرة في شرح القضايا القانونية، ومشاركته في صياغة الدساتير المصرية الأخيرة، إلى جانب الاستعانة به دوليًا في إعداد دساتير عدد من الدول.