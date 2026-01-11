قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

رجالة منتخب مصر يكتبون التاريخ.. أحمد موسى: اللي هاجم حسام حسن يعتذر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء القوي لمنتخب مصر في مواجهة كوت ديفوار، بعد الفوز بثلاثية نظيفة في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا أن الفراعنة قدموا مباراة تليق باسم وتاريخ الكرة المصرية.

وأشار موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد إلى أنه توقع الفوز قبل المباراة، مؤكدًا ثقته في قدرة المنتخب على تجاوز منتخب الأفيال حامل لقب النسخة الماضية، رغم قوته وعناده.

وأكد أن جميع لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسئولية، مشددًا على أن المدير الفني حسام حسن قدم عملًا مميزًا مع الفريق، مطالبًا كل من هاجم «العميد» في الفترة الماضية بتقديم اعتذار واضح له، قائلًا: «دموعك غالية علينا».

 تألق إمام عاشور

وأوضح موسى أن البطولة تضم منتخبات قوية، لكن منتخب مصر يظل رقمًا صعبًا، لافتًا إلى أن الإعلام العالمي يتحدث منذ الأمس عن تألق إمام عاشور، بعدما ساهم في هدفين سجلهما مرموش ومحمد صلاح.

البطولة المقامة بالمغرب

وشدد على أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة بطولية ولم يقصر أي عنصر داخل الملعب، مطالبًا الجماهير بمواصلة الدعم وتجديد الثقة في اللاعبين لمواصلة المشوار بقوة في البطولة المقامة بالمغرب.

مساندة المنتخب

كما دعا أحمد موسى الجماهير المصرية للسفر من القاهرة إلى طنجة لمساندة المنتخب في مباراته المقبلة أمام السنغال، موجهًا نداءً إلى وزيري الشباب والرياضة والطيران المدني لتوفير التسهيلات اللازمة وتقديم تخفيضات تشجع الجماهير على الحضور.

وأشاد موسى بأداء عدد من اللاعبين، مؤكدًا أن رامي ربيعة كان «قلب أسد»، إلى جانب تألق أحمد فتوح وحسام عبد المجيد، وجميع لاعبي المنتخب الذين وصفهم بـ«الرجالة».

واختتم حديثه برسالة حماسية للاعبين، قائلًا: «قدامنا مباراة السنغال، والكل قلقان منكم بعد اللي عملتوه، وكان ممكن تسجلوا الرابع والخامس بالروح والعزيمة والقوة.. لأنكم منتخب مصر».

