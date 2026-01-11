أحمد موسى: 110 مليون مصري يهتفون "يارب" ثقة في منتخبنا قبل مواجهة السنغال

وجّه الإعلامي أحمد موسى ، رسالة دعم قوية لمنتخب مصر، مؤكدًا ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال.



التحية واجبة لأبطال المنتخب

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن التحية واجبة لأبطال المنتخب، مشددًا على أن الجميع سيكون حاضرًا لدعمهم خلال المباراة، معربًا عن ثقته في «ولادنا ورجالتنا» وفي توفيق الله سبحانه وتعالى.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «لازم يكون عندنا ثقة، وفي الآخر أنا بشجع منتخب بلادي مهما كانت النتائج»، مؤكدًا أن 110 ملايين مصري يرفعون أكف الدعاء قائلين: «يا رب النصر لمصر».



الجهاز الفني للمنتخب

وأوضح موسى، أن الجهاز الفني للمنتخب على أعلى مستوى، مطالبًا الجماهير بمواصلة الدعم والمؤازرة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الشعب المصري.