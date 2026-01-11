قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
عاوزين معارضة.. أحمد موسى: اللجان البرلمانية مهامها جسيمة وليست كعكة يتم تقسيمها
اتحاد المنتجين: لدينا دواجن وبيض أكثر من الاحتياجات.. ونصدر للخارج
الخطيب يخضع لفحوصات طبية في باريس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: 110 مليون مصري يهتفون "يارب" ثقة في منتخبنا قبل مواجهة السنغال

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

وجّه الإعلامي أحمد موسى ، رسالة دعم قوية لمنتخب مصر، مؤكدًا ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال.
 

التحية واجبة لأبطال المنتخب

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن التحية واجبة لأبطال المنتخب، مشددًا على أن الجميع سيكون حاضرًا لدعمهم خلال المباراة، معربًا عن ثقته في «ولادنا ورجالتنا» وفي توفيق الله سبحانه وتعالى.


وأضاف الإعلامي أحمد موسى: «لازم يكون عندنا ثقة، وفي الآخر أنا بشجع منتخب بلادي مهما كانت النتائج»، مؤكدًا أن 110 ملايين مصري يرفعون أكف الدعاء قائلين: «يا رب النصر لمصر».
 

 الجهاز الفني للمنتخب

وأوضح موسى، أن الجهاز الفني للمنتخب على أعلى مستوى، مطالبًا الجماهير بمواصلة الدعم والمؤازرة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحفيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الشعب المصري.

أحمد موسى منتخب مصر الإعلامي أحمد موسى السنغال منتخب السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

ترشيحاتنا

البطريرك يوسف العبسي يزور السفير البابوي بمصر

البطريرك يوسف العبسي يزور السفير البابوي بمصر

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر مبادرة الرواد الرقميون وتطوراتها

نفق الشرابية

استغاثة أهالي الشرابية بعد غرق نفق المنطقة ومناشدة عاجلة لمحافظة القاهرة.. شاهد

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد