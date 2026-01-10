أحمد موسى: مستشفى بولاق الدكرور يخدم 3 مليون مواطن وتكلفة التطوير مليار جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القاهرة والجيزة .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد المنظومة الصحية في محافظتي القاهرة والجيزة ".

وتابع موسى :" هناك استثمار كبير على الصحة والتعليم.. ورئيس الوزراء تفقد اليوم 5 مشروعات تكلفتها 25 مليار جنيه بالقاهرة والجيزة".

وأكمل :" رئيس الوزراء تفقد مستشفى بولاق الدكرور الذي عكفت الدولة على تطويره لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطن ".

وتابع :"مستشفى بولاق الدكرور تم تطويره على أعلى مستوى ويخدم 3 مليون مواطن وتكلفة التطوير أكثر من مليار جنيه".