هدوء وثقة.. أحمد موسى: منتخبنا هيلعب بالروح والقوة واسم مصر وخلفه 110 مليون مواطن

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر امام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية من أمم أفريقيا 2025 .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلنا ثقة في منتخب مصر للصعود إلى نصف نهائي أمم أفريقيا ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا محتاجين هدوء وثقة من اجل الفوز على منتخب كوت ديفوار ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا نلعب لعبنا وإحنا منتخب مصر وكوت ديفوار هتواجه أكبر منتخب في قارة أفريقيا ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" مصر كبيرة قارة أفريقيا ومنتخبنا هيلعب بالروح والقوة واسم مصر وتاريخ مصر وخلف المنتخب 110 مليون مواطن ".