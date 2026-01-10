قبل مواجهة كوت ديفوار.. أحمد موسى: إحنا ملوك قارة أفريقيا وعندنا 7 ألقاب

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر امام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية من أمم أفريقيا 2025 .

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منتخب مصر سيخوض مباراة مهمة امام منتخب قوي جدا وهو كوت ديفوار "

وتابع :" منتخب مصر بطل القارة وإحنا أبطال قارة أفريقيا وإحنا ملوك القارة وعندنا 7 ألقاب ".

وأكمل موسى :" محدش وصل لـ 7 القاب غير منتخب مصرو عندنا لاعبيين محترمين ورجالة وعندنا مدير فني على اعلى مستوى من الأداء ".

ولفت الإعلامي احمد موسى :" دعم كامل لمنتخب مصر وكرة القدم في أفريقيا متقدمة للغاية "، مضيفا:" منذ قليل منخب نيجيريا فاز على الجزائر وصعد لنصف النهائي لمواجهة المغرب ".