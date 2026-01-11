أحمد موسى: الرواد الرقميون مبادرة رئاسية تصنع نخبة تكنولوجية

قال الإعلامي أحمد موسى إن مبادرة «الرواد الرقميون»، التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف رعاية نخبة من الشباب المصري وتأهيلهم في مجالات التكنولوجيا الرقمية، خاصة الإعلام والاتصالات والتعليم والزراعة، إلى جانب مجالات أخرى، وذلك من خلال التدريب داخل الأكاديمية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

دورات تدريبية مكثفة

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أن الشباب المشاركين يتلقون دورات تدريبية مكثفة داخل الأكاديمية العسكرية، وفق نظام صارم يعتمد على الاختبارات والتدريبات والامتحانات، مؤكدًا: «في الأكاديمية العسكرية مفيش واسطة، كله كفاءة ومستوى عالي».

وأشار إلى أن خريجي المبادرة سيتم تعيينهم في كبرى الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات، بشرط امتلاكهم التأهيل المناسب ومتطلبات الوظائف المطلوبة في القطاعات المختلفة.

الإغراءات المالية الكبيرة

وأضاف أحمد موسى أنه حرص على سؤال الشباب المشاركين عن أولوياتهم بين العمل داخل مصر أو الالتحاق بشركات خارجية، مؤكدًا أنهم أجمعوا على أن الأولوية الأولى هي خدمة بلدهم، رغم الإغراءات المالية الكبيرة التي تصل إلى آلاف الدولارات.