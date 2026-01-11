مبادرة الرواد الرقميون تصنع جيل المستقبل.. أحمد موسى: مفيش واسطة.. والولاد اختاروا بلدهم

قال الإعلامي أحمد موسى إن مبادرة «الرواد الرقميون»، التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف رعاية نخبة من الشباب المصري، وتأهيلهم تكنولوجيًا في مجالات متعددة، من بينها “الإعلام، الاتصالات، التعليم، الزراعة” وغيرها من القطاعات الحيوية، وذلك داخل الأكاديمية العسكرية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن التدريب يتم وفق منظومة صارمة داخل الأكاديمية العسكرية، حيث يخضع الدارسون لاختبارات وتدريبات وامتحانات على أعلى مستوى، مؤكدًا: «في الأكاديمية العسكرية مفيش واسطة، كله قائم على الكفاءة فقط».

متطلبات الوظائف المطروحة

وأشار إلى أن خريجي المبادرة سيتم تعيينهم في كبرى الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات؛ شريطة أن يكونوا مؤهلين، ومتوافقين مع متطلبات الوظائف المطروحة في كل قطاع.

مبادرة الرواد الرقميون

ولفت أحمد موسى، إلى أنه تحدث مع عدد من المشاركين في المبادرة، وسألهم عن أولوياتهم بين العمل داخل مصر أو الالتحاق بشركات خارجية، موضحًا أنهم أكدوا أن الأولوية الأولى لهم هي خدمة بلدهم، رغم الإغراءات المالية الكبيرة التي تُعرض عليهم وتصل إلى آلاف الدولارات.