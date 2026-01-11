قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الريادة الرقمية.. وزير الاتصالات: إنشاء 3 آلاف برج سنويًا لـ إنترنت أسرع

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
محمد البدوي

أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تعمل على تغطية كافة أنحاء الجمهورية بشبكات الإنترنت، حيث يتم بناء 3 آلاف برج ومحطة تقوية محمول سنويًا للوصول بالمعدلات إلى المستوى العالمي بحلول 2028.

وأوضح الوزير ، أن الشركات المشغلة تشارك الدولة في بناء الأبراج، بحيث تقوم الدولة ببناء جزء والشركات تبني الجزء الآخر لضمان تغطية شاملة لجميع المناطق، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنترنت الثابت والمحمول يتطلب مبالغ ضخمة جدًا.

الأسرع في إفريقيا

وأشار المهندس طلعت، إلى أن مصر كانت تحتل المركز الـ40 عالميًا في سرعة الإنترنت عام 2018، لكنها الآن الأسرع في إفريقيا وتقدم الخدمة بأسعار مناسبة، حيث تعتبر الأسرع وأرخص ثاني دولة على مستوى القارة.

المعايير الشفافة لاختيار المرشحين

وفيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون"، أكد الوزير أن الالتحاق بها يعتمد على الجدارة والرغبة والجدية فقط، دون أي وساطة، وأن الأكاديمية العسكرية تعتمد نفس المعايير الشفافة لاختيار المرشحين.

وأضاف الوزير، خلال حوار مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن التصنيع المحلي للهواتف المحمولة ساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص عمل لحوالي 4 آلاف شاب وفتاة، مؤكدًا أن مصر تمضي بخطوات ثابتة نحو التقدم في الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

