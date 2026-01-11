وزير الاتصالات: تصنيع المحمول في مصر يوفر 15 ألف فرصة عمل

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تصنع حاليًا 15 طرازًا من الهواتف المحمولة، ما أسهم في توفير 15 ألف فرصة عمل للشباب.

شراء الأجهزة المصنّعة

وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نحو 45% من مكونات هذه الهواتف تُصنع محليًا، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على شراء الأجهزة المصنّعة في مصر.

وأشار الوزير إلى أن مصر أنتجت 3 ملايين جهاز محمول في عام 2024، و10 ملايين جهاز في 2025، ومن المخطط إنتاج 15 مليون جهاز في 2026 للتصدير، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة.

الطرازات الحديثة عالية القيمة

وأوضح أن الإنتاج المصري يشمل جميع الطرازات الحديثة عالية القيمة، بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة لجميع شرائح المستخدمين، حيث تبدأ أسعار الهواتف من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.