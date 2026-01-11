قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عمرو طلعت: 3 مليارات جنيه لتأهيل الأكاديمية العسكرية ورفع مصر لمراكز متقدمة عالميًا في الرقمنة

محمد البدوي

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة أنفقت 3 مليارات جنيه لإعادة تأهيل مباني الكلية الحربية لاستقبال طلاب مبادرة «الرواد الرقميون»، مع تجهيز معامل وغرف إقامة على أعلى مستوى داخل الأكاديمية العسكرية.

 تجهيز ملاعب ومرافق تدريبية 

وأضاف في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إقامة الطلاب تشمل غرفًا مشتركة لكل 4 طلاب، مع تجهيز ملاعب ومرافق تدريبية متكاملة، إلى جانب أجهزة حديثة لدعم التدريب العملي والفني، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تستقبل طلابًا وفتيات من جميع أنحاء مصر.

مركز إقليمي للاتصالات

وأكد الوزير أن الهدف من المبادرة هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تطوير موارد بشرية مؤهلة للعمل الجاد في القطاع، مضيفًا أن السباق الدولي الحالي يتركز حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة والابتكارات، ما يستدعي تجهيز الشباب ليكونوا قادرين على المنافسة عالميًا.

تقارير البنك الدولي

وأشار عمرو طلعت إلى تقدم مصر في مجال الرقمنة عالميًا، مستشهدًا بتقارير البنك الدولي، حيث كانت مصر في عام 2018 ضمن الفئة «ج»، وفي 2020 انتقلت للفئة «ب»، وفي 2022 وصلت إلى الفئة «أ» واحتلت المرتبة 69، أما آخر تقرير للبنك الدولي فوضع مصر في المركز 22، أي قفزت 47 مركزًا خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس التقدم الكبير في التحول الرقمي والتكنولوجيا.

