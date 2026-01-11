الاتصالات: الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الجدارة هي الشرط الوحيد للالتحاق بمبادرة الرواد الرقميون والحصول على فرصة التدريب الشامل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن التكنولوجيا جميعها تمثل فرصة وتهديد وعلينا تحصين شبابنا من خلال التدريب والوعي الجيد.

وتابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا أكثر من شريحة من الدارسين منها طلبة الماجستير وعددهم أكثر من 150 طالب وطالبة.

وأكمل عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن لدينا 500 طالب متدرب في المسار المهني ومدة تدريبهم 9 أشهر وهناك دفعة أخرى تضم 2000 اجتازوا الاختبارات والآن في مرحلة إعدادهم للتدريب.

