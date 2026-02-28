قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود البنا يهاجم منظومة التحكيم: كارثة بسبب أوسكار رويز

يارا أمين

أطلق الحكم الدولي السابق محمود البنا تصريحات نارية بشأن أوضاع التحكيم المصري، وذلك خلال مداخلة عبر إذاعة راديو ميجا إف إم مع الإعلامي كريم رمزي.

وأكد البنا أن التحكيم المصري يمر بمرحلة صعبة، واصفًا الوضع الحالي بـ”الكارثي”، مشيرًا إلى أن المنظومة تُدار بعشوائية، وأن هناك أزمة حقيقية بسبب الخبير التحكيمي أوسكار رويز، الذي وصفه بأنه الأمر الناهي داخل لجنة الحكام، مؤكدًا أن الثنائي جهاد جريشة ووجيه أحمد لا يملكان دورًا فعليًا في اتخاذ القرارات.

وأضاف أن تهميش الخبرات التحكيمية أمر مرفوض، مشددًا على ضرورة وجود مزيج بين الحكام أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، موضحًا أن بعض المباريات لا تحتاج إلى حكم خبير بينما تتطلب أخرى خبرات كبيرة، مستشهدًا بصعوبة إيجاد طاقم تحكيم مناسب لمباراة بيراميدز والزمالك.

وأشار البنا إلى أن تكليف الحكم أمين عمر بإدارة أربع مباريات للنادي الأهلي أمر غير منطقي، مؤكدًا أن ضغط المباريات المتتالية في الدوري المصري يخلق ضغطًا نفسيًا وذهنيًا وعصبيًا كبيرًا على الحكام.

وفي المقابل، شدد على أن التحكيم المصري سيظل قويًا، معتبرًا أنه حتى في أضعف حالاته يظل من الأقوى عربيًا وأفريقيًا، وأن الأخطاء جزء طبيعي من اللعبة.

كما أوضح أنه لا يمكن إعادة أي مباراة في الدوري بسبب خطأ فني، بينما يتم الإعادة فقط في حال وجود خطأ في تطبيق القانون، متوقعًا في ختام تصريحاته حدوث أزمات تحكيمية كبيرة خلال الفترة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز.

