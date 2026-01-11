الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانية.. ونجرى اختبارات أسبوعية لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة الرواد الرقميون مجانية بالكامل، ونجرى اختبارات أسبوعية؛ لتقييم قدرة المتدربين على التحصيل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن التكنولوجيا جميعها تمثل فرصة وتهديدا في الوقت ذاته، وعلينا تحصين شبابنا؛ من خلال التدريب والوعي الجيد.

وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أننا لدينا أكثر من شريحة من الدارسين في هذه المباردة، منها “طلبة الماجستير”، وعددهم أكثر من 150 طالبا وطالبة.

ونوه وزير الاتصالات، بأن لدينا 500 طالب متدرب في المسار المهني، ومدة تدريبهم 9 أشهر، وهناك دفعة أخرى تضم 2000 اجتازوا الاختبارات، والآن في مرحلة إعدادهم للتدريب.