هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
هل صلاة ركعتين في ليلة 23 من رجب له ثواب 70 حجة؟.. لا تفوت الفرصة
برلمان

صلاح فوزي لـ صدى البلد: أشكر الرئيس السيسي على تعييني عضوا بمجلس النواب

الدكتور صلاح فوزي ، عضو مجلس النوب و الفقيه الدستوري
الدكتور صلاح فوزي ، عضو مجلس النوب و الفقيه الدستوري
معتز الخصوصي

قال الدكتور صلاح فوزي ، عضو مجلس النوب والفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور 2014 ، إنه من الواجب أن اتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لثقته الغالية التي أولاني إياها كنائب معين.

وأكد فوزي ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنني أعاهد الله والوطن والقيادة السياسية أن أكون دوما مخلصا لهذا الوطن وحريصا على أن أبذل كل ما بوسعي لخدمة الوطن والمواطنين.

ويعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، غدا الإثنين، ويتضمن جدول الأعمال تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد؛ لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث. 

وتشهد الجلسة تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام:

- (37) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

- (66) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

- (67) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (71) لسنة 2025 بإعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في بعض الدوائر.

- (72) لسنة 2025 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

- (75) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة وبعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى من المرحلة الأولى).

- (77) لسنة 2025 بإعلان نتيجة بعض الدوائر للنظام الفردي للجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب.

- (79) لسنة 2025 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية (جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب).

- (1) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

- (2) لسنة 2026 بشأن إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لبعض الدوائر عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي لانتخابات مجلس النواب.

سيجري قراءة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ثم يجري التالي:

- أداء الأعضاء اليمين الدستورية.

- إجراءات انتخابات رئيس المجلس.

- إجراءات انتخابات وكيلي المجلس.

