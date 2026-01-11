قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
أول تعليق لـ صلاح فوزي بعد تعيينه بقرار رئاسي في مجلس النواب

صلاح فوزي
صلاح فوزي
عادل نصار

قدم الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وأحد المعينيين بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قرار التعين في مجلس النواب.
 

وأضاف الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وأحد المعينيين بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن مجلس النواب يعد سلطة تشريعية، متابعا أن كنت عضو في لجنة الخبراء في اعداد الدستور.
ويعد الدكتور صلاح الدين فوزي أحد أبرز الأكاديميين في مجال القانون العام، لما يمتلكه من إسهامات علمية وإدارية ممتدة على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في عدد من الملفات التشريعية والدستورية المهمة.

حصل فوزي على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، متصدرًا دفعته عام 1969، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام والعلوم الإدارية، قبل أن يحصل على دكتوراه الدولة في القانون العام بدرجة الشرف الممتازة من جامعة نيس بفرنسا عام 1981.

وشغل عدة مناصب وعضويات بارزة، من بينها عضويته بالمجمع العلمي المصري منذ عام 2020، ورئاسة لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعضوية لجنة الخبراء لإعداد دستور 2014، فضلًا عن مشاركته في صياغة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وتوليه مهام استشارية لعدد من الجهات الوطنية والدولية.

ويمتلك الدكتور صلاح الدين فوزي رصيدًا علميًا كبيرًا، حيث أشرف على أكثر من 300 رسالة ماجستير ودكتوراه في مجالات القانون والإدارة المقارنة، إلى جانب تأليف عشرات الكتب المتخصصة في القانون الدستوري والإداري، من بينها «مبادئ القانون الإداري» و«القانون الدستوري وشرح الدستور المصري».

كما شارك في صياغة وتشريع قوانين على المستوى الدولي، وحضر مؤتمرات متخصصة في أكثر من 15 دولة، وقدم مئات البرامج التدريبية والاستشارات القانونية للوزارات والمؤسسات داخل مصر وخارجها، فضلًا عن حضوره الإعلامي من خلال مقالات منشورة في صحف محلية وعربية ودولية.
 

