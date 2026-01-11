قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
عبدالحكيم أبو علم

يسعي المنتخب الوطني لتحقيق فوز جديد وقطع خطوة أخرى نحو التأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا حين يواجه السنغال في نصف نهائي البطولة المقرر لها الأربعاء.

وحقق منتخب مصر الفوز علي كوت ديفوار 3-2 في دور ربع نهائي بطولة امم افريقيا التي أقيمت مساء امس. 

ويتطلع الفراعنة، للسير على نهج منتخبي نيجيريا والجزائر في نسختي أمم أفريقيا عامي 2013 و2019، حيث كان منتخب كوت ديفوار بوابتهما لمواصلة مسيرتهما الناجحة نحو التتويج باللقب في كلتا النسختين، بعد الفوز عليه في دور الثمانية أيضا، حيث يعد منتخبا (النسور الخضراء المحلقة) و(محاربو الصحراء)، آخر من تغلب على منتخب (الأفيال) في هذا الدور بالبطولة.

البداية كانت مع المنتخب النيجيري، الذي اجتاز عقبة المنتخب الإيفواري بدور الثمانية لنسخة عام 2013 في دور الثمانية، بعد أن فاز عليه 2 / 1، في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا.

وعبر منتخب نيجيريا نحو الدور قبل النهائي، الذي حسمه لمصلحته عبر الفوز 4 / 1 على مالي، ثم توج بلقبه الثالث والأخير بالبطولة، بعد الفوز 1 / صفر على منتخب بوركينا فاسو في المباراة النهائية للمسابقة التي نظمتها جنوب أفريقيا، تحت قيادة مدربه المحلي آنذاك ولاعبه الراحل ستيفان كيشي، الذي يأمل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في تكرار إنجازه بالفوز باللقب القاري كلاعب ومدرب، في النسخة الحالية للبطولة.

والمنتخب الجزائري، فكان منتخب كوت ديفوار في طريقه أيضا نحو الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية والأخيرة في تاريخه بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وفي دور الثمانية لنسخة عام 2019، التي استضافتها مصر، اجتاز منتخب الجزائر عقبة كوت ديفوار، بعدما فاز عليه 4 / 3 بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب (السويس).

وشق منتخب الجزائر طريقه نحو اعتلاء منصة التتويج، بقيادة مدير الفني المحلي جمال بلماضي، بعدما تغلب 2 / 1 على المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي، ثم انتصر 1 / صفر على منتخب السنغال في المباراة النهائية.

وفي حال فوز منتخب مصر على نظيره السنغالي في قبل النهائي، فسوف يلتقي في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي المغرب ونيجيريا، أملا في تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة العريقة.

مننتخب مصر بطولة امم افريقيا كرة القدم كوت ديفوار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم

سلامة داود: تاريخ الأزهر جعله قبلة للعلم والعلماء من جميع أنحاء العالم

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعزي الدكتور مصطفى عبد الغني والشيخ أيمن عبد الغني في وفاة والدتهما

صلاة المغرب في رجب

لماذا يجب صلاة المغرب في وقتها في رجب؟.. 7 أسباب تجعلك تندم لفواتها

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد