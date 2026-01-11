خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا

يسعي المنتخب الوطني لتحقيق فوز جديد وقطع خطوة أخرى نحو التأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا حين يواجه السنغال في نصف نهائي البطولة المقرر لها الأربعاء.

وحقق منتخب مصر الفوز علي كوت ديفوار 3-2 في دور ربع نهائي بطولة امم افريقيا التي أقيمت مساء امس.

ويتطلع الفراعنة، للسير على نهج منتخبي نيجيريا والجزائر في نسختي أمم أفريقيا عامي 2013 و2019، حيث كان منتخب كوت ديفوار بوابتهما لمواصلة مسيرتهما الناجحة نحو التتويج باللقب في كلتا النسختين، بعد الفوز عليه في دور الثمانية أيضا، حيث يعد منتخبا (النسور الخضراء المحلقة) و(محاربو الصحراء)، آخر من تغلب على منتخب (الأفيال) في هذا الدور بالبطولة.

البداية كانت مع المنتخب النيجيري، الذي اجتاز عقبة المنتخب الإيفواري بدور الثمانية لنسخة عام 2013 في دور الثمانية، بعد أن فاز عليه 2 / 1، في مدينة روستنبرج بجنوب أفريقيا.

وعبر منتخب نيجيريا نحو الدور قبل النهائي، الذي حسمه لمصلحته عبر الفوز 4 / 1 على مالي، ثم توج بلقبه الثالث والأخير بالبطولة، بعد الفوز 1 / صفر على منتخب بوركينا فاسو في المباراة النهائية للمسابقة التي نظمتها جنوب أفريقيا، تحت قيادة مدربه المحلي آنذاك ولاعبه الراحل ستيفان كيشي، الذي يأمل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في تكرار إنجازه بالفوز باللقب القاري كلاعب ومدرب، في النسخة الحالية للبطولة.

والمنتخب الجزائري، فكان منتخب كوت ديفوار في طريقه أيضا نحو الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية والأخيرة في تاريخه بالبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

وفي دور الثمانية لنسخة عام 2019، التي استضافتها مصر، اجتاز منتخب الجزائر عقبة كوت ديفوار، بعدما فاز عليه 4 / 3 بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب (السويس).

وشق منتخب الجزائر طريقه نحو اعتلاء منصة التتويج، بقيادة مدير الفني المحلي جمال بلماضي، بعدما تغلب 2 / 1 على المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي، ثم انتصر 1 / صفر على منتخب السنغال في المباراة النهائية.

وفي حال فوز منتخب مصر على نظيره السنغالي في قبل النهائي، فسوف يلتقي في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد المقبل بالعاصمة المغربية الرباط، مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخبي المغرب ونيجيريا، أملا في تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة العريقة.