قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب
عادل نصار

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، بـ قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث في تمام الحادية عشرة صباح الغد.

بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، وصدور قرارات رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ5% من أعضاء البرلمان، والبالغ عددهم 28 نائبًا وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون، اكتملت الخريطة النهائية لتشكيل برلمان 2026، ليبدأ فصل تشريعي جديد يضم عددًا لافتًا من الوزراء السابقين الذين انتقلوا من مقاعد السلطة التنفيذية إلى مقاعد السلطة التشريعية.

قيادات حكومية سابقة تحت القبة
وضمت قائمة الوزراء السابقين داخل مجلس النواب عددًا من الأسماء الثقيلة سياسيًا وتنفيذيًا، في مقدمتهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية.

السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النوابالسيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النوابسامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
كما شملت القائمة المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية السابق، عن حزب الجبهة الوطنية، وهو من أبرز المتخصصين في العلاقات بين الحكومة والبرلمان، بما يمنحه دورًا محوريًا في إدارة التنسيق التشريعي داخل المجلس.

وانضم إلى البرلمان أيضًا المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق عن حزب مستقبل وطن، بما يحمله من خبرة استراتيجية في ملفات الطاقة والغاز والاستثمارات البترولية، وهي ملفات تتصدر أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية.

ومن بين الأسماء البارزة كذلك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق عن حزب الجبهة الوطنية، والذي يتمتع بخبرة طويلة في إدارة المحافظات والتنمية المحلية، إلى جانب السيد القصير، وزير الزراعة السابق عن الحزب نفسه، بما يضيف بعدًا مهمًا لقضايا الأمن الغذائي والتنمية الريفية داخل البرلمان.

حضور لافت لقيادات حزبية وتنفيذية
وشهد برلمان 2026 كذلك وجود الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق ورئيس حزب حماة الوطن، وهو ما يعزز حضور الحزب داخل المجلس بقيادة ذات ثقل تنفيذي في أحد القطاعات الحيوية، إلى جانب خبرته في إدارة المرافق الاستراتيجية.

كما ضمت القائمة الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق عن حزب مستقبل وطن، المعروف بدوره في تطوير السياسات الصحية والتعليم الطبي، فضلًا عن محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق عن الحزب ذاته، بما يضيف خبرات نوعية في ملفات سوق العمل والتشريعات العمالية.

كما شملت قائمة المعينين في مجلس النواب كلا من سامح شكري وأشرف الشيحي.

النواب دور الانعقاد العادي قناة إكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

أيمن ثابت

تعيين أيمن ثابت رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران

مصر والصين

مسؤول صيني: مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في التجميع الكامل للأقمار الصناعية

اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يناقش تطوير «وحدة الطفل الآمن»

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد