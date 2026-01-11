السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفات بعد قرار تعيينه عضوا بمجلس النواب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور ياسر عرفات عضوًا بمجلس النواب، وذلك ضمن التعيينات الجديدة لدورة عام 2026، في خطوة تعكس الثقة الرئاسية في الكفاءات الوطنية ذات الخبرة النقابية والمجتمعية.

ويُعد الدكتور ياسر عرفات من القيادات النقابية البارزة في مجال التعليم، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، كما يتولى أمانة صندوق زمالة المعلمين على مستوى الجمهورية.

وشغل عددًا من المواقع المهمة، من بينها عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في إطار دوره الداعم لقضايا المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

مناصب ومشاركات دولية

شغل منصب عضو اتحاد المعلمين العرب، وممثل جمهورية مصر العربية في المنظمة الدولية للتربية (Education International – EI)، وشارك في الكونجرس العالمي للتربية بدولة الأرجنتين، حيث جرى اختياره ممثلًا عن مصر لمدة خمس سنوات، تقديرًا لدوره النقابي وخبرته في الشأن التعليمي.



المؤهلات العلمية

ليسانس آداب وتربية – جامعة السويس

ماجستير في دور نقابة المهن التعليمية بوزارة التربية والتعليم

تمهيدي دكتوراه (حاليًا)

دبلومة عامة في العلوم الإنسانية – جامعة العريش

ويُنظر إلى تعيين الدكتور ياسر عرفات في مجلس النواب باعتباره إضافة نوعية للمجلس، لما يمتلكه من خبرة نقابية وتشريعية متراكمة، ودور فاعل في الدفاع عن قضايا التعليم والمعلمين على المستويين المحلي والدولي.