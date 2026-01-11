قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
زد يتقدم على الزمالك في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفات بعد قرار تعيينه عضوا بمجلس النواب

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور ياسر عرفات عضوًا بمجلس النواب، وذلك ضمن التعيينات الجديدة لدورة عام 2026، في خطوة تعكس الثقة الرئاسية في الكفاءات الوطنية ذات الخبرة النقابية والمجتمعية.

ويُعد الدكتور ياسر عرفات من القيادات النقابية البارزة في مجال التعليم، ويشغل حاليًا منصب الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، كما يتولى أمانة صندوق زمالة المعلمين على مستوى الجمهورية.

وشغل عددًا من المواقع المهمة، من بينها عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في إطار دوره الداعم لقضايا المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

مناصب ومشاركات دولية

شغل منصب عضو اتحاد المعلمين العرب، وممثل جمهورية مصر العربية في المنظمة الدولية للتربية (Education International – EI)، وشارك في الكونجرس العالمي للتربية بدولة الأرجنتين، حيث جرى اختياره ممثلًا عن مصر لمدة خمس سنوات، تقديرًا لدوره النقابي وخبرته في الشأن التعليمي.


المؤهلات العلمية

ليسانس آداب وتربية – جامعة السويس
ماجستير في دور نقابة المهن التعليمية بوزارة التربية والتعليم
تمهيدي دكتوراه (حاليًا)
دبلومة عامة في العلوم الإنسانية – جامعة العريش
ويُنظر إلى تعيين الدكتور ياسر عرفات في مجلس النواب باعتباره إضافة نوعية للمجلس، لما يمتلكه من خبرة نقابية وتشريعية متراكمة، ودور فاعل في الدفاع عن قضايا التعليم والمعلمين على المستويين المحلي والدولي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور ياسر عرفات ياسر عرفات مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء

عريس المرج

جانب من الاجتماع

عبد السلام فاروق

محمد ماهر

إلهام أبو الفتح

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

أحمد عاطف آدم

