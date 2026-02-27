بعد تجاهله من الأبيض.. بيراميدز يوجه دعوة لمشجع الزمالك الكفيف لحضور مباراة الفريقين

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، وجّه نادي بيراميدز دعوة خاصة للمشجع الكفيف «عم صلاح» لحضور مباراة الفريق أمام الزمالك من المقصورة الرئيسية، بعد الجدل الذي أثير حول عدم إدراج اسمه ضمن كشف ذوي الهمم في اللقاء.

وجاءت الدعوة تقديرًا لعم صلاح، المعروف بانتمائه الشديد للزمالك وحرصه الدائم على مؤازرة فريقه رغم إعاقته البصرية، في خطوة هدفت إلى دعمه معنويًا ومنحه فرصة متابعة المباراة في أجواء مناسبة تليق به.

وتُقام مواجهة الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد تزايد الحديث عن موقف المشجع الكفيف، الذي تحول اسمه إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.