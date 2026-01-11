قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة
محافظات

شركة مياه مطروح تبحث الاستعدادات للصيف مع وفد برلماني

نواب مطروح يبحثوا استعداد شركة المياه لموسم الصيف
نواب مطروح يبحثوا استعداد شركة المياه لموسم الصيف
ايمن محمود

 
استقبل  العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وفداً نيابياً ضم النائب أحمد جمعة بدر عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أسماء عبد القادر عضو مجلس النواب.
وهنأ الوفد النيابي  العميد أحمد  الدسوقي على توليه قيادة الشركة، وناقش معه استعدادات الشركة لموسم الصيف لضمان انتظام الإمداد المائي. بالإضافة الي عرض مشاكل المواطنين وما قامت به الشركة من اجراءات لحل هذه المشاكل وتقديم الدعم الكامل للشركة وما تقوم به من اجراءات لحل مشكله المياه بالمدينة، بجانب الاطمئنان على موقف محطات التحلية المغذية للمدينة.
وركز اللقاء على مراجعة التحديات السابقة التي واجهت المواطنين وآليات حلها، مع التأكيد على تقديم الدعم النيابي الكامل لتذليل العقبات. وأشاد النواب بدور الخط الساخن (125) كقناة تواصل فعالة.
من جانبه، أعرب  العميد أحمد  الدسوقي، عن امتنانه العميق للزيارة، مشيدًا بالدور الفاعل والرعاية المستمرة التي يقدمها السادة النواب لقطاع المياه ولخدمة المواطنين.

 وأكد على أن هذا الدعم النيابي يُعد دافعاً رئيسياً لاستمرار جهود الشركة في تطوير خدماتها ورفع كفاءتها، موجهاً التزامه بأن تسخر الشركة كل إمكاناتها خلال الفترة القادمة لتقديم خدمات مياه ذات جودة عالية تلبي تطلعات أبناء محافظة مطروح.

مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح موسم الصيف

