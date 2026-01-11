شركة مياه مطروح تبحث الاستعدادات للصيف مع وفد برلماني



استقبل العميد أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وفداً نيابياً ضم النائب أحمد جمعة بدر عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أسماء عبد القادر عضو مجلس النواب.

وهنأ الوفد النيابي العميد أحمد الدسوقي على توليه قيادة الشركة، وناقش معه استعدادات الشركة لموسم الصيف لضمان انتظام الإمداد المائي. بالإضافة الي عرض مشاكل المواطنين وما قامت به الشركة من اجراءات لحل هذه المشاكل وتقديم الدعم الكامل للشركة وما تقوم به من اجراءات لحل مشكله المياه بالمدينة، بجانب الاطمئنان على موقف محطات التحلية المغذية للمدينة.

وركز اللقاء على مراجعة التحديات السابقة التي واجهت المواطنين وآليات حلها، مع التأكيد على تقديم الدعم النيابي الكامل لتذليل العقبات. وأشاد النواب بدور الخط الساخن (125) كقناة تواصل فعالة.

من جانبه، أعرب العميد أحمد الدسوقي، عن امتنانه العميق للزيارة، مشيدًا بالدور الفاعل والرعاية المستمرة التي يقدمها السادة النواب لقطاع المياه ولخدمة المواطنين.

وأكد على أن هذا الدعم النيابي يُعد دافعاً رئيسياً لاستمرار جهود الشركة في تطوير خدماتها ورفع كفاءتها، موجهاً التزامه بأن تسخر الشركة كل إمكاناتها خلال الفترة القادمة لتقديم خدمات مياه ذات جودة عالية تلبي تطلعات أبناء محافظة مطروح.