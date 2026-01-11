قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان

د. صلاح فوزي
د. صلاح فوزي
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تشريعية متوازنة تقوم على التعاون البنّاء بين السلطات المختلفة، إلى جانب الالتزام بمبدأ الفصل المرن بينها، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة الأداء داخل المؤسسة البرلمانية.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، عبر فوزي عن اعتزازه بالثقة التي أولتها القيادة السياسية له ولزملائه النواب، مؤكدًا أن توليه مهامه الجديدة داخل المجلس يمثل مسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل الجاد والمخلص في خدمة المواطنين والدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العمل البرلماني لا يقتصر فقط على استخدام أدوات الرقابة، موضحًا أن طلبات الإحاطة والاستجوابات يجب اللجوء إليها عند الضرورة القصوى، وبما يحقق الصالح العام، وليس باعتبارها غاية في حد ذاتها، مؤكدًا أن النائب الناجح هو من يوازن بين ممارسة الدور الرقابي والتعاون مع الحكومة لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن مجلس النواب في دور انعقاده الأول سيشهد مناقشة أجندة تشريعية تتشكل وفقًا لمشروعات القوانين التي ستتقدم بها الحكومة، إلى جانب مقترحات القوانين المقدمة من النواب، لافتًا إلى أن الأيام الأولى ستكشف بوضوح عن أولويات المرحلة المقبلة، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إدخال تعديلات على قوانين قائمة لمواكبة المتغيرات الحالية.

وشدد فوزي على أهمية العمل الجماعي داخل المجلس، بما يضمن دعم خطط التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات المواطنين، وتعزيز دور البرلمان كأحد الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثة.

البرلمان القيادة السياسية مجلس النواب اكسترا نيوز صلاح فوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الضويني

كل من عليها فانٍ.. الضويني يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

دار الإفتاء

هل الاكتئاب دليل على ضعف الإيمان؟.. الإفتاء: مرض نفسي يحتاج لتعامل علمي صحيح

الصلاة

كيف أتعلّق بالصلاة ولا أتكاسل عنها؟.. أمين الإفتاء يوضح العلاج الحقيقي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

المزيد