رئيس جامعة المنصورة مهنئا صلاح فوزي بعضوية النواب: نموذج مشرف وخبرة قانونية رفيعة

هنأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي محمد فرج، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيين عضوًا في مجلس النواب ضمن قائمة الأعضاء المعينين للفصل التشريعي الجديد.

وأعرب رئيس الجامعة ، عن خالص تهانيه وتقديره للدكتور صلاح الدين فوزي، مؤكدًا أن هذا التعيين يعكس ثقة القيادة السياسية في الكفاءات الوطنية المتميزة كما يعزز دور الخبراء الأكاديميين في المساهمة بوضع التشريعات الوطنية ودعم مسيرة التنمية.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن الدكتور صلاح الدين فوزي يمثل نموذجًا مشرفًا للتميز العلمي والخبرة القانونية الرفيعة، لما يمتلكه من سجل حافل في القانون العام والدستوري، مؤكدًا أن وجوده في مجلس النواب سيضيف قوة فكرية وخبرة عملية لصياغة السياسات التي تخدم مسارات التعليم والقانون والتنمية الوطنية، ويتسق مع تطلعات الدولة في دعم القدرات الوطنية.