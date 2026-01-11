قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
انتظام امتحانات صفوف النقل بالدقهلية في ثاني أيام الامتحانات وسط التزام تام

همت الحسينى

واصل طلاب وطالبات  مدارس  الدقهلية  أداء  امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في ثاني أيامها حيث سادت اللجان أجواء من الهدوء والانضباط والتنظيم بما وفر مناخًا تربويًا مناسبًا لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأدى طلاب الصفوف: الثالث الابتدائي الرابع الابتدائي ؛ الخامس الابتدائي ؛ السادس الابتدائي ؛ الأول الإعدادي ؛الثاني الإعدادي ؛الأول الثانوي

  والثاني الثانوي

اختباراتهم داخل لجان منظمة مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

كما تم متابعة انتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ.

وتابع  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية سير الامتحانات من خلال التقارير الواردة من غرف العمليات إضافة إلى المتابعة الميدانية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية مشيدًا بحسن التنظيم وتعاون جميع القائمين على العملية الامتحانية.

وحرص الرشيدي على توجيه رسالة دعم وتشجيع لأبنائه الطلاب مؤكدًا أن الجدية والانضباط داخل اللجان يمثلان أساس تحقيق أفضل النتائج داعيًا الطلاب إلى الثقة في قدراتهم وبذل أقصى ما لديهم خلال فترة الامتحانات.

كما شدد  على أهمية استثمار الوقت بشكل جيد أثناء الإجابة والالتزام بالهدوء داخل اللجان والابتعاد عن أي مشتتات قد تؤثر على مستوى التركيز بما يضمن أداءً متميزًا يعكس المستوى الحقيقي للطالب

