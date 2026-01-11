انتظام امتحانات صفوف النقل بالدقهلية في ثاني أيام الامتحانات وسط التزام تام

واصل طلاب وطالبات مدارس الدقهلية أداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في ثاني أيامها حيث سادت اللجان أجواء من الهدوء والانضباط والتنظيم بما وفر مناخًا تربويًا مناسبًا لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأدى طلاب الصفوف: الثالث الابتدائي الرابع الابتدائي ؛ الخامس الابتدائي ؛ السادس الابتدائي ؛ الأول الإعدادي ؛الثاني الإعدادي ؛الأول الثانوي

والثاني الثانوي

اختباراتهم داخل لجان منظمة مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

كما تم متابعة انتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ.

وتابع المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية سير الامتحانات من خلال التقارير الواردة من غرف العمليات إضافة إلى المتابعة الميدانية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية مشيدًا بحسن التنظيم وتعاون جميع القائمين على العملية الامتحانية.

وحرص الرشيدي على توجيه رسالة دعم وتشجيع لأبنائه الطلاب مؤكدًا أن الجدية والانضباط داخل اللجان يمثلان أساس تحقيق أفضل النتائج داعيًا الطلاب إلى الثقة في قدراتهم وبذل أقصى ما لديهم خلال فترة الامتحانات.

كما شدد على أهمية استثمار الوقت بشكل جيد أثناء الإجابة والالتزام بالهدوء داخل اللجان والابتعاد عن أي مشتتات قد تؤثر على مستوى التركيز بما يضمن أداءً متميزًا يعكس المستوى الحقيقي للطالب