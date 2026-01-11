مصر للطيران تنقل مكتب الخارجية إلى العاصمة الجديدة

أعلنت مصرللطيران، الناقل الوطني المصري، عن نقل مكتب مبيعات مصر للطيران - الخارجية، من مقر وزراة الخارجية إلى المقر الجديد بالعاصمة الجديدة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 11 يناير 2026، وذلك ضمن جهود الشركة لتطوير منظومة العمل وتحسين تجربة العملاء.

وفي سياق آخر، أعلنت مصر للطيران، في وقت سابق، عن إطلاق خط جديد يربط بين القاهرة ومدينة ڤينيسيا الإيطالية، وذلك اعتبارًا من يونيو 2026، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الإثنين والجمعة، وذلك وفقًا للجدول الصيفي للتشغيل، على متن طائرات من طراز A320neo.

وتُعد هذه الطائرات من الطرازات الحديثة والاقتصادية في استهلاك الوقود، وتتميز بمقصورة ركاب مريحة، وتجهيزات متطورة؛ بما يضمن تجربة سفر متميزة، تلبي تطلعات مختلف شرائح المسافرين.

ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد؛ استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين مصر وإيطاليا، ولتعزيز الترابط مع أحد أهم المقاصد السياحية والثقافية في أوروبا.

وبانضمام خط ڤينيسيا الجديد؛ يصبح عدد رحلات مصر للطيران إلى إيطاليا 33 رحلة أسبوعيًا خلال موسم الصيف، بواقع 14 رحلة أسبوعيًا إلى روما، ورفع تشغيل الشركة إلى مدينة ميلانو وصولاً إلى 17 رحلة أسبوعيًا، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيًا إلى ڤينيسيا.