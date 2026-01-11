عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام الفقي

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، التهنئة إلى كل من الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميد كلية الإعلام، والدكتورة نشوة محمد سليمان عقل، وكيل كلية الإعلام لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عادلة رجب، الأستاذ بقسم الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عبد الخالق عواد الأستاذ بكلية التخطيط الاقليمي والعمراني، وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم أعضاءً بمجلس النواب.

وأكد  الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الاختيار يعكس ثقة القيادة السياسية في الكفاءات الأكاديمية ، ويجسد المكانة العلمية المرموقة التي تحظى بها جامعة القاهرة وأساتذتها، ودورها الرائد في إعداد قيادات فكرية وعلمية قادرة على الإسهام الفاعل في دعم مسيرة الدولة المصرية.

خبرات علمية وبحثية ورؤية موضوعية

وأضاف د.محمد سامى عبدالصادق، أن اساتذة جامعة القاهرة يمتلكون خبرات علمية وبحثية ورؤية موضوعية تسهم في مناقشة القضايا الوطنية وصياغة التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأشار رئيس جامعة القاهرة،  إلى أن الجامعة تضع دائمًا ضمن أولوياتها إعداد كوادر أكاديمية قادرة على تحمل المسؤولية العامة، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا التعيين يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل منسوبي جامعة القاهرة، مؤكدًا  استمرار الجامعة في أداء رسالتها الوطنية والعلمية، ودعم أبنائها وبناتها في مختلف مواقع العمل العام، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

