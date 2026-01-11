قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسودة بريطانية تربط الختان بالإساءة للأطفال وتشعل غضبا دينيا في المملكة المتحدة
مدبولي:متوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منهم بحلول 2026
رئيس الوزراء يفتتح مشروعًا للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة باستثمارات 8 ملايين دولار
اشتروا أراض وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026
مخدرات بـ73 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى أسوان
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
جامعة القاهرة تهنئ الدكتور عباس الجمل لفوزه بجائزة «نوابغ العرب»

حسام الفقي

تتقدم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، بخالص التهنئة والتقدير إلى العالم المصري الدكتور عباس الجمل، أستاذ الهندسة بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة «نوابغ العرب» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديرًا لإسهاماته العلمية الرائدة في مجال الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكدت رابطة خريجي جامعة القاهرة أن هذا التكريم العربي والدولي الرفيع يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها العلماء المصريون على الساحة العالمية، ويجسد نجاحهم في الإسهام الفاعل في صياغة مستقبل العلوم والتقنيات الحديثة، كما يعبر عن الدور التاريخي لجامعة القاهرة في تخريج قامات علمية متميزة أثرت البحث العلمي والمعرفة الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

وجدير بالذكر أن الدكتور عباس الجمل يُعد أحد أبرز خريجي جامعة القاهرة، حيث حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف عام 1972، قبل أن يواصل مسيرته الأكاديمية المتميزة بجامعة ستانفورد، ليصبح أحد الرواد العالميين في مجال نظرية معلومات الشبكات، ويسهم بشكل جوهري في تطوير فهم الاتصالات الرقمية ووضع الأسس العلمية لأبحاث الشبكات الحديثة.

وللدكتور الجمل إسهامات عديدة امتدت إلى إعداد أجيال متعاقبة من الطلاب في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية والحوسبة، والمشاركة في تطوير مستشعرات الصور CMOS، التي تُعد حجر الأساس في تقنيات التصوير الحديثة وكاميرات الهواتف الذكية، إلى جانب نشره أكثر من 230 بحثًا علميًا، وتأليفه مراجع علمية مؤثرة تُستخدم على نطاق واسع في الجامعات ومراكز البحث حول العالم.

وقد أعرب د.محمد سامي عبدالصادق عن اعتزاز اسرة جامعة القاهرة بانتماء الدكتور عباس الجمل إلى صفوف خريجيها، مؤكدا أن مسيرته العلمية تمثل نموذجًا مشرفًا للعالم المصري والعربي، ودليلًا حيًا على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الطريق الحقيقي لبناء الحضارة وصناعة المستقبل.

كما أشاد رئيس الجامعة بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بإسهامات الدكتور عباس الجمل ودوره في تشكيل المشهد الرقمي العالمي، في إطار جائزة «نوابغ العرب» التي أُطلقت عام 2022 بهدف الاحتفاء بالعلماء والمفكرين والمبدعين العرب في مختلف مجالات المعرفة.

كل الامنيات الطيبة للدكتور عباس الجمل بدوام التوفيق ومزيد من الإنجازات العلمية التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل العلمية الدولية، وتؤكد استمرار دور العقول العربية في الإبداع وصناعة المستقبل.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

