قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسودة بريطانية تربط الختان بالإساءة للأطفال وتشعل غضبا دينيا في المملكة المتحدة
مدبولي:متوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منهم بحلول 2026
رئيس الوزراء يفتتح مشروعًا للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة باستثمارات 8 ملايين دولار
اشتروا أراض وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026
مخدرات بـ73 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى أسوان
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الأحد الموافق ١١ يناير ٢٠٢٦ إلى محافظة البحيرة، وذلك لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة وأعمال السدة الشتوية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية .

وتفقد الدكتور سويلم محطات (١ - ٢) على ترعة النصر، وأعمال الصيانة الجارية بمحطة (٣) النصر حيث جاري عمل عمرة محرك وتم نهو صيانة محطة المحولات و ٤ محولات مساعدة، بالإضافة لتركيب ماكينة جديدة لازالة اعشاب بمحطة (٢) النصر، كما تم تفقد أعمال إزالة الترسيبات بأحواض طرد المحطات .



وقد وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة أعمال الصيانة الجارية بمحطة (٣) النصر ونهوها طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، و دراسة عمل مصيدة للأعشاب والمخلفات عند موقع مأخذ ترعة النصر علي ترعة النوبارية لحماية المحركات بمحطة (١) النصر .

كما وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العجز في العمالة الفنية بالمحطات، من خلال التدريب التحويلى والنقل بين جهات الوزارة والتعاقد مع شركات متخصصة لتوفير العمالة الكافية لسد العجز، مع إعداد دراسة متكاملة عن الوضع الحالى للكوادر البشرية من الفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والاجراءات المطلوبة لسد العجز فى الأعداد مستقبلاً من خلال المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا الري .

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال الصيانة والتجريف وإزالة الترسيبات الجارية على طرد محطة رفع رقم ١ علي ترعة النصر خلال فترة السدة الشتوية، وتفقد المسافة الواقعة بين محطة (٢) ومحطة (٣) على ترعة النصر، موجهاً لمصلحة الرى بإعداد خطة لتنفيذ مخرجات دراسة المركز القومي لبحوث المياه الخاصة بتنفيذ أعمال التوسعة اللازمة بترعة النصر بطول ٢.٦٠ كيلومتر قبل محطة رقم (٣)، وتحديد الأعمال اللازمة للتنفيذ خلال العام المالي القادم .

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم مقر إدارة محطات النصر وتفتيش ري قبلي النصر، حيث إلتقى بالعاملين، متوجهاً بالشكر للمهندسين والعاملين على جهودهم الكبيرة فى إدارة وتوزيع المياه بكفاءة بزمام ترعة النصر، مشيراً لحرصه على المرور على الطبيعة لمتابعة أعمال الوزارة بكافة المحافظات، ولقاء العاملين والحوار معهم، مع تقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات وتحفيز العاملين بها لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين، مؤكداً على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمستحقين من العاملين المتميزين فقط بما يحقق النزاهة والشفافية لصالح منظومة العمل

 كما وجه وزير الري بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدراسة حالة السكن الإداري الخاص بالعاملين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام.

الري وزير الري وزارة الري السدة الشتوية المنظومة المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

عمرو الجزار

مفاجأة بشأن صفقة عمرو الجزار في الأهلي.. أحمد حسن يكشف

مصطفى العش

فرصة أخيرة.. سر تعطيل صفقة مصطفى العش لـ المصري البورسعيدي

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يعقد اجتماعًا مع مسئولي «كابيتانو» لمتابعة انطلاق اختبارات الموسم الرابع

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد