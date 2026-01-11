وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري

وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الأحد الموافق ١١ يناير ٢٠٢٦ إلى محافظة البحيرة، وذلك لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة وأعمال السدة الشتوية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية .

وتفقد الدكتور سويلم محطات (١ - ٢) على ترعة النصر، وأعمال الصيانة الجارية بمحطة (٣) النصر حيث جاري عمل عمرة محرك وتم نهو صيانة محطة المحولات و ٤ محولات مساعدة، بالإضافة لتركيب ماكينة جديدة لازالة اعشاب بمحطة (٢) النصر، كما تم تفقد أعمال إزالة الترسيبات بأحواض طرد المحطات .





وقد وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمواصلة أعمال الصيانة الجارية بمحطة (٣) النصر ونهوها طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، و دراسة عمل مصيدة للأعشاب والمخلفات عند موقع مأخذ ترعة النصر علي ترعة النوبارية لحماية المحركات بمحطة (١) النصر .

كما وجه الدكتور سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العجز في العمالة الفنية بالمحطات، من خلال التدريب التحويلى والنقل بين جهات الوزارة والتعاقد مع شركات متخصصة لتوفير العمالة الكافية لسد العجز، مع إعداد دراسة متكاملة عن الوضع الحالى للكوادر البشرية من الفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والاجراءات المطلوبة لسد العجز فى الأعداد مستقبلاً من خلال المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا الري .

كما تفقد الدكتور سويلم أعمال الصيانة والتجريف وإزالة الترسيبات الجارية على طرد محطة رفع رقم ١ علي ترعة النصر خلال فترة السدة الشتوية، وتفقد المسافة الواقعة بين محطة (٢) ومحطة (٣) على ترعة النصر، موجهاً لمصلحة الرى بإعداد خطة لتنفيذ مخرجات دراسة المركز القومي لبحوث المياه الخاصة بتنفيذ أعمال التوسعة اللازمة بترعة النصر بطول ٢.٦٠ كيلومتر قبل محطة رقم (٣)، وتحديد الأعمال اللازمة للتنفيذ خلال العام المالي القادم .

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم مقر إدارة محطات النصر وتفتيش ري قبلي النصر، حيث إلتقى بالعاملين، متوجهاً بالشكر للمهندسين والعاملين على جهودهم الكبيرة فى إدارة وتوزيع المياه بكفاءة بزمام ترعة النصر، مشيراً لحرصه على المرور على الطبيعة لمتابعة أعمال الوزارة بكافة المحافظات، ولقاء العاملين والحوار معهم، مع تقييم أداء الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات وتحفيز العاملين بها لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين، مؤكداً على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمستحقين من العاملين المتميزين فقط بما يحقق النزاهة والشفافية لصالح منظومة العمل

كما وجه وزير الري بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدراسة حالة السكن الإداري الخاص بالعاملين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك بالديوان العام.