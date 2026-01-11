قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

تقى الجيزاوي

نشرت الفنانة هدى الإتربي الصور الأولى للشخصية التي تجسدها في مسلسل "مناعة" من بطولة هند صبري والتي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2026 وهو مكون من ١٥ حلقة.

وكشفت هدى الإتربي أنها تقوم بتجسيد فتاة شعبية من منطقة الباطنية وتعود الأحداث لعام ١٩٨٥ وطلبت ى من جمهورها تخمين اسم الشخصية والتي أكدت أنها مختلفة تماما عن "دينا" في العتاولة

وقالت هدى الإتربي أن الخط الدرامي لها يجمعها بالعديد من المشاهد مع الفنان أحمد خالد صالح والفنان كريم قاسم

وعن التعاون مع النجمة هند صبري أكدت هدى أنها سعيدة جدا بالتمثيل معها خصوصا أن كواليس المشاهد التي جمعتهما حتى الآن اتسمت بالحرفية الشديدة

قصة مسلسل مناعة: 


تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية "التي تلعبها هند صبري " التي تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة: 


المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

على صعيد آخر، تعيش هدى الإتربي حالة كبيرة من النشاط الفني حيث قاربت من انتهاء تصوير دورها بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» حيث تقدم شخصية هالة التي تعيش في حالة مطاردة غرامية مع النجم ياسر جلال.

وفي السينما تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم بيج رامي أمام الفنان رامز جلال والذي يحمل دورها فيه مفاجأة كوميدية لجمهورها وكذلك فيلم ١٠١ مطافي التي نشرت مؤخراً صوراً من كواليسه والذي يجمعها بمحمد عبد الرحمن توتا وأوس أوس ومن إنتاج أحمد السبكي

مسلسل مناعة هدى الاتربي هند صبري السباق الرمضاني لعام 2026

