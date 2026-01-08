هدي الإتربي تروج لفيلم «101 مطافي» بإطلالة جريئة عبر إنستجرام

روجت الفنانة هدي الإتربي لأحدث أعمالها السينمائية فيلم «101 مطافي»، وذلك من خلال صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وظهرت هدي الإتربي بإطلالة أنيقة وجريئة، خطفت بها الأنظار، مكتفية بالتعليق على الصورة بعبارة: «فيلم 101 مطافي»، في إشارة إلى قرب عرض العمل أو استمرار حملته الترويجية



على صعيد آخر، تعيش هدى الإتربي حالة كبيرة من النشاط الفني حيث قاربت من انتهاء تصوير دورها بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» حيث تقدم شخصية هالة التي تعيش في حالة مطاردة غرامية مع النجم ياسر جلال.

وفي وقت سابق أعلنت الاتربي انضمامها لمسلسل "مناعة" مع النجمة هند صبري في رمضان القادم وبدأت بتصوير مشاهدها وتقوم بدور فتاة شعبية سيكون مفاجآة على حد قولها

وفي السينما تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم بيج رامي أمام الفنان رامز جلال والذي يحمل دورها فيه مفاجأة كوميدية لجمهورها.