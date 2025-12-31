هدى الإتربي من كواليس فيلم 101 مطافي

نشرت الفنانة هدى الاتربي صور جديدة من كواليس فيلم ١٠١ مطافي التي تشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم من بينهم محمد عبدالرحمن، أوس أوس، وعبدالرحمن ظاظا، إنتاج أحمد السبكي تأليف ضياء محمد، وإخراج محمد أمين

وكتبت الاتربي "استنونا في ١٠١ مطافي .. سنة جديدة سعيدة عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم"

على صعيد آخر، تعيش هدى الإتربي حالة كبيرة من النشاط الفني حيث قاربت من انتهاء تصوير دورها بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» حيث تقدم شخصية هالة التي تعيش في حالة مطاردة غرامية مع النجم ياسر جلال.

وفي وقت سابق أعلنت الاتربي انضمامها لمسلسل "مناعة" مع النجمة هند صبري في رمضان القادم وبدأت بتصوير مشاهدها وتقوم بدور فتاة شعبية سيكون مفاجآة على حد قولها

وفي السينما تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم بيج رامي أمام الفنان رامز جلال والذي يحمل دورها فيه مفاجأة كوميدية لجمهورها.