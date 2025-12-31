قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم
الكشف عن منافس الجزائر في دور الـ 16 بأمم إفريقيا
تطورات صفقة انتقال لاعب الأهلي إلى برشلونة الإسباني
أحمد موسى: الحكومة تعمل على استقرار الأسعار والداخلية ترفع الاستعدادات لتأمين الاحتفالات
لا زيادة رسمية.. حقيقة زيادة تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
اتحاد الكرة يعلن عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
فن وثقافة

هدى الإتربي من كواليس فيلم 101 مطافي

هدي الاتربي
هدي الاتربي
أوركيد سامي

نشرت الفنانة هدى الاتربي صور جديدة من كواليس فيلم ١٠١ مطافي التي تشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم  من بينهم محمد عبدالرحمن، أوس أوس، وعبدالرحمن ظاظا، إنتاج أحمد السبكي تأليف ضياء محمد، وإخراج محمد أمين

وكتبت الاتربي "استنونا في ١٠١ مطافي .. سنة جديدة سعيدة عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم"

على صعيد آخر، تعيش هدى الإتربي حالة كبيرة من النشاط الفني حيث قاربت من انتهاء تصوير دورها بمسلسل «كلهم بيحبوا مودي» حيث تقدم شخصية هالة التي تعيش في حالة مطاردة غرامية مع النجم ياسر جلال.

وفي وقت سابق أعلنت الاتربي انضمامها لمسلسل "مناعة" مع النجمة هند صبري في رمضان القادم وبدأت بتصوير مشاهدها وتقوم بدور فتاة شعبية سيكون مفاجآة على حد قولها

وفي السينما تنتظر هدى الإتربي عرض فيلم بيج رامي أمام الفنان رامز جلال والذي يحمل دورها فيه مفاجأة كوميدية لجمهورها.

هدي الاتربي اخبار الفن نجوم الفن

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

