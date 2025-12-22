عبد الرحمن توتا يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في فيلم 101 مطافي

كشف الفنان عبد الرحمن توتا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن أسرار وكواليس شخصيته في فيلمه الجديد «101 مطافي»، مؤكدًا أن العمل يحمل طابعًا كوميديًا مختلفًا، ويعتمد على مواقف غير متوقعة داخل عالم المطافئ والعديد من الأحداث المختلفة



وأوضح توتا أن أحداث الفيلم تدور حول اثنين يعملان في المطافئ، يمران بسلسلة من المواقف الطريفة والأحداث المفاجئة التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب، في إطار اجتماعي كوميدي خفيف يناقش العديد من المفارقات اليومية.



وأشار إلى أن الشخصية التي يقدمها تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية والكوميدية في الوقت نفسه، وهو ما جعله متحمسًا لتجربتها، خاصة أن العمل يعتمد على الأداء الجماعي والكيمياء بين أبطاله.

فيلم «101 مطافي» من بطولة عبد الرحمن توتا، هدى الإتربي، وأوس أوس، بيومي فؤاد

المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الفطر منتصف شهر مارس إنتاج أحمد السبكي



ومن المتوقع أن يحقق صدى واسعًا لدى الجمهور فور عرضه، لما يتضمنه من كوميديا ومواقف جديدة وغير تقليدية.