قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

مع بداية كل عام جديد، نجد أنفسنا أمام تفاصيل لا إرادية تتشكل في أذهاننا المزدحمة بالأفكار، ودائماً ما تكون بين واقع معاش وخطط للمستقبل المأمول. هذه التفاصيل تتدفق ملامحها المرسومة بألوان تأسرنا رمزيتها، وهي تنعكس على مشاعرنا المتداخلة.

​فاللون الأخضر يرمز عند الغالب الأعم إلى ما تم تحقيقه من إنجازات وأحلام، أما الأصفر فهو لون التحدي والفرص القائمة - لكنها متعثرة وغير محسومة - ويمر هذا اللون المثير كضوء الشمس الساطع أمام كل مسؤول عن أسرة؛ لأنه يلهمه ويدفعه إلى محاولة التركيز في إنهاء مشاريعه المعلقة. بيد أننا لا نستطيع إغفال تلك المساحات التي يغزوها اللون الرمادي؛ لون الضغوط المتراكمة وضجيج الأعباء التي قد تكون أثقلت بعض الكواهل في أعوام مضت، وتبدو كغيمة تحجب الرؤية وتغذي أفكاراً سوداوية دخيلة على إيماننا الراسخ.

​وهنا تحديداً، ونحن على أعتاب عامنا الجديد، تبرز حاجتنا الماسة لسيادة اللون الأزرق؛ لون السماء التي لا تحدها حدود، والسكينة التي تفيض من اليقين المطلق في تدابير الخالق، حيث يتلاشى الضباب أمام شمس التوكل؛ لنستقبل عام 2026 بقلوب تؤمن أن من بيده ملكوت كل شيء، هو وحده القادر على أن يجعل من العام الجديد ميلاداً حقيقياً للأمل. هذا الانتقال من ضبابية الرمادي إلى رحابة الأزرق ليس مجرد ترفٍ فكري، بل هو ضرورة نفسية أكد عليها رائد علم النفس الإيجابي "مارتن سيلجمان"، حين صاغ مفهوم "التفاؤل المتعلم"؛ على أساس أن الضغوط التي تحيط بنا ليست قدراً محتوماً للاستسلام، بل هي اختبار لقدرتنا على إعادة توجيه دفة الأفكار. كما يخبرنا "سيلجمان" أن الفرق بين من يستسلم للضغوط وبين من يعبرها نحو الإنجاز، يكمن في "المنظور الإدراكي"؛ فالمتفائل يرى الأزمات مجرد سحابة عابرة (عوامل مؤقتة)، بينما يراها المتشائم حالة دائمة تحاصر مستقبله.

​لذا، فإن استراتيجية البداية المثلى لعام 2026 تتطلب منا تبني ما يسميه علماء النفس بـ "نموذج الازدهار"، والذي يبدأ بالامتنان لما تحقق (اللون الأخضر) ليكون وقوداً لمواجهة (تحديات الأصفر). إنها دعوة لكل مسؤول عن أسرة ألا يحمل أعباء العام فوق ظهره دفعة واحدة، بل أن يجزئ الأهداف إلى خطىً صغيرة، مدركاً أن قوة الإرادة وممارسة الأمل هي ترياق الصمود أمام تقلبات الحياة.

​وعندما تستسلم أرواحنا لسطوة اللون الأزرق، فنحن لا نختار لوناً فحسب، بل نختار الانعتاق من ضيق ذواتنا إلى رحابة ملكوت الخالق. إن هذا اللون هو صدى اليقين الذي يهمس في قلوبنا بأن ما استعصى علينا تدبيره، قد فُرض تقديره بلطف خفي لا ندركه. إنني هنا، ومن فوق عتبات العام الجديد، لا أجد لقلب كل رب أسرة يصارع أمواج المسؤولية أصدق من هذه المنحة الربانية، التي تُعيد رسم ملامح المستحيل في عيوننا، لتبدو ممكنةً وقريبةً جداً.. حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته بسورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}. صدق الله العظيم.

​تأملوا معي روعة "لَا تَدْرِي"؛ فهي ليست تجهيلاً لنا، بل هي إعفاء لعقولنا المنهكة من عناء التفكير في غدٍ ليس ملكنا. إنها دعوة لسيادة اللون الأزرق في أرواحنا، لنبصر خلف غيوم الرمادي "أمراً" يتهيأ في الخفاء؛ فرجاً يطرق الأبواب، أو حلماً يولد من رحم العثرات. فليكن عامنا 2026 هو عام "الأمر المحدث"، وعام اليقين بأن يد الله تعمل دائماً لصالحنا، حتى وإن غابت عن مداركنا الأسباب.

عام جديد ضوء الشمس عام 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

عمر هشام

برعاية حكومية وشراكات عالمية.. الاتحاد المصري للجولف يعلن أكبر أجندة بطولات في تاريخه

"الوطنية للإعلام":

الوطنية للإعلام: وثائقي إذاعي احتفاء بالإعلامي الكبير صبري سلامة

تواضروس الثاني

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تهنئ قداسة البابا بالكاتدرائية|صور

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

المزيد