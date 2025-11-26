"مكاني" تجمع الكينج محمد منير والشاعر مصطفى حدوتة للمرة الثانية في كأس العرب

يتعاون الكينج محمد منير مع الشاعر مصطفى حدوتة للمرة الثانية، في أغنية "مكاني" وهي الأغنية الرسمية لكأس العرب قطر 2025، وذلك بعد تحقيقهما نجاحًا كبيرًا في أغنية "ضي".

وأعرب حدوتة عن سعادته بالتعاون مع منير للمرة الثانية، قائلًا في بيان صحفي: نستكمل رحلة نجاحنا في أغنية "مكاني"، التي حرصنا خلالها على توضيح روح الوحدة والتقرب بين الشعوب العربية سواء في العادات أو الاهتمامات، بالإضافة إلى روابط وأواصر العرب فيما بينهما واشتراكهما في آمال متشابهه، وكأننا عائلة واحدة متحدون؛ لذا تهدف الأغنية الرسمية للبطولة إلى التركيز على اتحادنا بشغف وحب كرة القدم مهما كانت الجنسية.

وأشار إلى أنه عكف على تحضير الأغنية في جلسات جمعته بالكينج في منزله على مدار الأسابيع الماضية، وأعجب بكلماتها من أول مسودة ولم نحتاج لتعديلات، ومن ثم تم تصويرها منذ بضعة أيام فيديو كليب لتكون الرسمية للبطولة كما تم طرحها في الساعات الأولى من صباح اليوم.



كما يتعاون الكينج وحدوتة في أغنية "مكاني" مع الملحن REDONE، وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش غريب .. أنا من هنا

أنا وسط ناسنا وأهلنا

أنا مش غريب .. أنا من هنا

وديه ناس شبهنا وشكلنا

نشبه بعض في عاداتنا

نشبه بعض في صفاتنا

وكمان قصة حياتنا

نشبه بعض في لغتنا

حتى طريقنا وبيوتنا

عندك وبحس إني في مكاني

وكأني ليا نص تاني

أتمنى معاك نفس الأماني

وبنرقص على نفس الأغاني

كتفك في كتفي

ده يكفي نرفع أسامينا فوق

إيدك في إيدنا وبإيدنا نرفع علمنا فوق

*أغاني مصطفى حدوتة في 2025*

استطاع مصطفى حدوتة تحقيق نجاحًا كبيرًا على مدار 2025، حيث تعاون مع كبار النجوم، منهم: الهضبة عمرو دياب في أغنية "قفلتي اللعبة"، مع الكينج محمد منير في أغنية "ضي"، مع نانسي عجرم في أغنيتي "يا قلبه" و"سيدي يا سيدي" ومع أصالة في أغنية "عندي اكتفاء"، بالإضافة إلى تعاونه لأول مرة مع الفنانة التونسية لطيفة في أربعة أغاني دفعة واحدة ضمن ألبومها الأخير، واستكمال سلسلة النجاحات مع الفنان محمد رمضان بأغنية "أنا أنت"، "إيه يا قلبي"، "رقم 1 يا أنصاص"، "أنا البلد"، ومع الفنان أحمد سعد في أغنية "يا حليلة".

كما قدم العديد من أغاني الأفلام التي حققت نجاحًا ملحوظًا، منهم أغنية "باشا" التي قدمها مطرب المهرجانات مسلم لتكون الدعائية لفيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم ومايان السيد، هذا إلى جانب أغنية "أخويا ياعم" التي قدمها مطرب المهرجانات عصام صاصا وعنبة الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد فهمي وأحمد السقا.