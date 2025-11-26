قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"مكاني" تجمع الكينج محمد منير والشاعر مصطفى حدوتة للمرة الثانية في كأس العرب

محمد منير ومصطفى حدوتة
محمد منير ومصطفى حدوتة
قسم الفن

يتعاون الكينج محمد منير مع الشاعر مصطفى حدوتة للمرة الثانية، في أغنية "مكاني" وهي الأغنية الرسمية لكأس العرب قطر 2025، وذلك بعد تحقيقهما نجاحًا كبيرًا في أغنية "ضي".

وأعرب حدوتة عن سعادته بالتعاون مع منير للمرة الثانية، قائلًا في بيان صحفي: نستكمل رحلة نجاحنا في أغنية "مكاني"، التي حرصنا خلالها على توضيح روح الوحدة والتقرب بين الشعوب العربية سواء في العادات أو الاهتمامات، بالإضافة إلى روابط وأواصر العرب فيما بينهما واشتراكهما في آمال متشابهه، وكأننا عائلة واحدة متحدون؛ لذا تهدف الأغنية الرسمية للبطولة إلى التركيز على اتحادنا بشغف وحب كرة القدم مهما كانت الجنسية.

وأشار إلى أنه عكف على تحضير الأغنية في جلسات جمعته بالكينج في منزله على مدار الأسابيع الماضية، وأعجب بكلماتها من أول مسودة ولم نحتاج لتعديلات، ومن ثم تم تصويرها منذ بضعة أيام فيديو كليب لتكون الرسمية للبطولة كما تم طرحها في الساعات الأولى من صباح اليوم.


كما يتعاون الكينج وحدوتة في أغنية "مكاني" مع الملحن REDONE، وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش غريب .. أنا من هنا 
أنا وسط ناسنا وأهلنا 
أنا مش غريب .. أنا من هنا
وديه ناس شبهنا وشكلنا
نشبه بعض في عاداتنا 
نشبه بعض في صفاتنا 
وكمان قصة حياتنا 
نشبه بعض في لغتنا 
حتى طريقنا وبيوتنا 
عندك وبحس إني في مكاني
وكأني ليا نص تاني 
أتمنى معاك نفس الأماني
وبنرقص على نفس الأغاني 
كتفك في كتفي 
ده يكفي نرفع أسامينا فوق
إيدك في إيدنا وبإيدنا نرفع علمنا فوق

*أغاني مصطفى حدوتة في 2025*

استطاع مصطفى حدوتة تحقيق نجاحًا كبيرًا على مدار 2025، حيث تعاون مع كبار النجوم، منهم: الهضبة عمرو دياب في أغنية "قفلتي اللعبة"، مع الكينج محمد منير في أغنية "ضي"، مع نانسي عجرم في أغنيتي "يا قلبه" و"سيدي يا سيدي" ومع أصالة في أغنية "عندي اكتفاء"، بالإضافة إلى تعاونه لأول مرة مع الفنانة التونسية لطيفة في أربعة أغاني دفعة واحدة ضمن ألبومها الأخير، واستكمال سلسلة النجاحات مع الفنان محمد رمضان بأغنية "أنا أنت"، "إيه يا قلبي"، "رقم 1 يا أنصاص"، "أنا البلد"، ومع الفنان أحمد سعد في أغنية "يا حليلة".

كما قدم العديد من أغاني الأفلام التي حققت نجاحًا ملحوظًا، منهم أغنية "باشا" التي قدمها مطرب المهرجانات مسلم لتكون الدعائية لفيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم ومايان السيد، هذا إلى جانب أغنية "أخويا ياعم" التي قدمها مطرب المهرجانات عصام صاصا وعنبة الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد فهمي وأحمد السقا.

محمد منير ومصطفى حدوتة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

عبد الرحمن المتوفى فى الحادث

كان بيزفهم.. القصة الكاملة لتحول زفة عروس إلى مأتم في الأقصر

خط الدفاع الأول| روشتة طبية للأمهات لحماية الطفل بين البيت والعالم الخارجي

خط الدفاع الأول| روشتة طبية للأمهات لحماية الطفل من العالم الخارجي

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمركز القوصية بأسيوط

سلسلة توجيهات من محافظ أسيوط.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقوصية.. وتشديدات على عدم التهاون مع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد