مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن الحزب خاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة برؤية واضحة قائمة على توسيع المشاركة السياسية والتنسيق مع أحزاب التحالف داخل القائمة الوطنية، إلى جانب الدفع بكوادره على المقاعد الفردية.

وأوضح عبد الجواد، أن الحزب دفع بما يقرب من 40% من إجمالي مرشحيه على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، ونجح في تحقيق نسبة فوز بلغت 87% من هذه القواعد، وهو ما يعكس بحسب قوله المجهود التنظيمي والتشريعي للحزب، وترسيخ مكانته كأحد الأعمدة الأساسية في الشارع المصري.

ووجّه نائب رئيس الحزب التهنئة للنواب الذين جدد الشعب ثقته فيهم، وكذلك للمنضمين الجدد للعمل البرلماني، مؤكدًا أن ثقة المواطن المصري عبر صندوق الانتخابات تمثل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن الحزب كان أمام ماراثون انتخابي طويل وغير مسبوق، لافتًا إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة بعض السلبيات التي ظهرت في المرحلة الأولى من الانتخابات، سواء لدى مرشحين من المعارضة أو المستقلين، مؤكدًا أن هذا التدخل جاء انطلاقًا من الحرص على تحقيق تطلعات الشعب المصري.