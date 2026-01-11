انطلاق أول اجتماع تنظيمي للهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن» بالنواب والشيوخ

انطلقت فعاليات الاجتماع التنظيمي الأول للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار ترتيب العمل البرلماني وتنسيق الرؤى خلال المرحلة المقبلة.

يعقد الاجتماع بحضور قيادات حزب مستقبل وطن، إلى جانب أعضاء الحزب من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ، لمناقشة آليات العمل داخل المجلسين، ووضع أسس التعاون والتكامل بين الهيئة البرلمانية والحزب بما يعزز الأداء التشريعي والرقابي.

يأتي الاجتماع في توقيت مهم مع بداية دور الانعقاد البرلماني، حيث يهدف إلى توحيد المواقف وتحديد الأولويات التشريعية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم مصالح المواطنين.