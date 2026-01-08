مستقبل وطن بالبحر الأحمر: مصر نسيج واحد لا يتجزأ

في أجواء يسودها الود والمحبة، وتجسد أسمى معاني التلاحم الوطني، أجرى جمال الخضري اليوسف، أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، جولة شملت الكنيسة الأرثوذكسية ومقرها كاتدرائية الأنبا شنودة، والكنيسة الكاثوليكية ومقرها مطرانية الأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة والتبريكات للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقبال أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، نيافة الحبر الجليل الأنبا أريلايون أسقف البحر الأحمر، والقمص يوانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، حيث سادت اللقاءات أجواء من الود والترحاب، في مشهد يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع أبناء الشعب المصري الواحد.

وخلال الزيارة، أكد جمال الخضري أن هذه الجولة تأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن مصر ستظل نسيجًا واحدًا إلى يوم الدين، مشددًا على أن وحدة المصريين وتماسكهم تمثل الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن، وأن تبادل التهاني في المناسبات الدينية يعبر عن الوعي الحقيقي بقيم المواطنة التي تأسست عليها الدولة المصرية.

وأضاف الخضري أن مشاركة حزب مستقبل وطن في الاحتفال بالمناسبات الدينية للإخوة المسيحيين ليست مجرد تقليد بروتوكولي، وإنما واجب وطني أصيل، يعكس قناعة الحزب بأن قوة الدولة المصرية تنبع من وحدة شعبها، وأن ما يجمع المصريين من روابط وطنية وإنسانية أقوى من أي محاولات لزرع الفرقة أو النيل من استقرار البلاد.

وأشار أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه الزيارات تحمل رسالة واضحة مفادها أن الجبهة الداخلية المصرية في أقوى حالاتها، وأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات دولتهم، مؤكدًا أن الحزب يضع على رأس أولوياته تعزيز ثقافة المواطنة والعمل المشترك، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية بين جميع أطياف المجتمع، دعمًا لمسيرة التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة.

من جانبه، أكد نيافة الحبر الجليل الأنبا أريلايون أن هذه الزيارة تعكس بصدق مدى الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات الوطنية ترسل رسائل طمأنينة قوية، وتؤكد أن المحبة والسلام يشكلان الأساس الراسخ للمجتمع المصري.

وفي السياق ذاته، أعرب القمص يوانس أديب عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة حقيقية لتجديد معاني الوحدة الوطنية، وأن تبادل التهاني بين أبناء الوطن الواحد يبعث برسالة واضحة للعالم أجمع بأن مصر هي أرض السلام والتعايش المشترك، وقادرة دائمًا على تقديم نموذج فريد في التماسك والانسجام بين جميع أطيافها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور المجتمعي والوطني الذي يضطلع به حزب مستقبل وطن، تأكيدًا على دعمه الدائم لقيم المواطنة، وترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية باعتباره أحد أهم ركائز قوة الدولة المصرية