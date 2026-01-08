قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد

التقديم على المدارس اليابانية
التقديم على المدارس اليابانية
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن التقديم على المدارس اليابانية في مصر خلال العام الدراسي الجديد 2026/2027 ، حيث يرغب العديد من أولياء الأمور في خوض تجربة جديدة مع أبنائهم و تجربة المدارس اليابانية الموجود في العديد من محافظات مصر و تعتمد نظام تعليم متطور ومختلف . 

آخر موعد للتقديم على المدارس اليابانية

بحسب وزارة التربية والتعليم، فإن آخر موعد للتقديم على المدارس اليابانية 2026/ 2027 يكون في نهاية شهر يناير، حيث يتم غلق باب التقديم بداية من فبراير المقبل والتقديم إلكترونيًا فقط.

رابط التقديم على المدارس اليابانية 

يمكن لأولياء الأمور الدخول الرابط التالي و التقديم على المدارس اليابانية للعام الجديد 2026 

https://ejs4students.moe.gov.eg/

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس اليابانية 2025

ووفقًا لمنشور وزارة التربية والتعليم، هناك 5 مستندات وأوراق مهمة يجب توفرها للتقديم في المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، وتتضمن كلا من:-

- شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل، حديثة الإصدار (ويجب أن يكون الطالب مصري الجنسية من الأب والأم).

  • بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب على أن تكون سارية.

- إثبات محل الإقامة للطالب، وفقًا للعنوان في بطاقة الرقم القومي.

- توقيع ولي أمر الطالب، على صحة المستندات والأوراق المطلوبة.

- في حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل، كما لا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

التقديم على المدارس اليابانية من كام سنة؟ 

 

-المستوى الأول (KG1): من 4 سنوات حتى 5 سنوات.

-المستوى الثاني (KG2): من 5 سنوات حتى 6 سنوات.

-الصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات حتى 7 سنوات.

-الصف الثاني الابتدائي: من 7 سنوات حتى 8 سنوات.

-الصف الثالث الابتدائي: من 8 سنوات حتى 9 سنوات.

 

فروع المدارس اليابانية في مصر 

وأوضحت المدارس اليابانية، الفروع المتاح لها التقديم للعام الدراسي الجديد كالتالي:

فرع دمياط الجديدة

فرع جهينة محافظة سوهاج

فرع القناطر الخيرية محافظة القليوبية

فرع طلخا

فرع بدر

فرع العباسية

فرع السيدة زينب

فرع القصر العيني

فرع روض الفرج

فرع غمرة

فرع الزيتون

فرع التجمع

فرع حدائق الزيتون

فرع زهراء مدينة نصر 2

مميزات المدارس اليابانية 

هذه المدارس اليابانية تعتمد على أنشطة التوكاتسو التي تُعتبر مجموعة من الأنشطة التربوية اليابانية التي تركز على تنمية مهارات الحياة لدى الطالب، وتعزيز الانضباط الذاتي، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، بما ينعكس على بناء شخصية متوازنة ومواطن فاعل في المجتمع.

ومن مميزات المدارس اليابانية ايضا : 

- بيئة تعليمية متكاملة تشمل فصولا دراسية مجهزة بأحدث الوسائل

- مساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية

- اعتماد منهج تربوي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية

- يمنح المعلم دورا قياديا في التوجيه والإشراف.

- تحفيز كل طالب من خلال الأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل

- خلق نظام تعليمي تعلمي يتيح للطالب اكتساب مهارات ذات معنى

التقديم على المدارس اليابانية المدارس اليابانية فروع المدارس اليابانية آخر موعد للتقديم على المدارس اليابانية رابط التقديم على المدارس اليابانية

